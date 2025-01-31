ЧП.by | Сошлись в лобовую. В ДТП в Калинковичском районе погибла пассажирка 31.01.2025

- Сошлись в лобовую. В ДТП в Калинковичском районе погибла пассажирка. - На теле высохли кожные покровы. Под Барановичами нашли женщину без признаков жизни. - Искусанное тело лежало возле дома. Эксперты помогли установить личность умершей в Барановичском районе. - «Полыхающие» чувства. Минчанин поджёг дома возлюбленной и соперника. - Проработали меньше месяца. Подростков в Гродно осудили на 10 лет за распространение наркотиков. - Планировал отправиться на заработки в Европу. Безработного минчанина аферисты убедили инвестировать в криптовалюту. - И зачем сомелье из Пинска пытался выдать себя за грузчика?