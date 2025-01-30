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ЧП.by | Спустился по бельевой верёвке. Вора-альпиниста задержали в Витебской области
30.01.2025
- В январе ехал на мотоцикле. В Молодечненском районе байкер врезался в дерево - Двигатель стал "троить" сразу после сделки. Как эксперты помогли суду разобраться, какой автомобиль купил житель Витебска? - Всю вину взял на себя. В Бресте супружеская пара оказывала медицинские бьюти-процедуры без лицензии - Спустился по бельевой верёвке. Вора-альпиниста задержали в Витебской области - Как житель Минска хотел навязать свои услуги доставщика и что из этого вышло?
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