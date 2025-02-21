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ЧП.by | Стреляя из пневматики, привлёк внимание не только девушек, но и правоохранителей

21.02.2025

- Потерял равновесие. В Сморгонском районе пешехода сначала задела одна машина, а потом переехала другая - Привлёк внимание не только девушек, но и правоохранителей. Суд вынес приговор парню, который в Кировском районе стрелял из пневматики - Чем закончились "дорожные" войны на столичных улицах? - Ароматный бизнес вне закона. Троих предпринимателей из Беларуси и России подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей - Чтобы пополнить счёт аферистов, несколько раз оформляла кредиты. Минчанка планировала стать акционером известной энергетической компании, но ценных бумаг так и не увидела, а вместо прибыли осталась с долгами - Поразила цель и сердца военных. Ведущая "ЧП.BY" успешно прошла курс молодого бойца

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ЧП.by | Стреляя из пневматики, привлёк внимание не только девушек, но и правоохранителей

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