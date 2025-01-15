ЧП.by | "Светящаяся зебра". Что о ярком пешеходном переходе думают минчане 15.01.2025

- Был выпивший и на сигнал не реагировал. Под Минском поезд сбил мужчину - В салоне авто была не одна. Как минчанин пытался привлечь внимание женщины, с которой ему очень хотелось познакомиться? - "Светящаяся зебра". Что о ярком пешеходном переходе думают минчане, и появятся ли похожие ещё где-то? Узнаете в "Дорожной среде"! - Прекрасно понимал, на что идет. Жителя Бреста подозревают в распространении гашиша - Планировал разбогатеть на нефти. Молодой человек из Минска взял кредит под инвест-проект, но "прогорел" - Зачем житель Пуховичского района в чужой дом забрался?