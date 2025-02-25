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ЧП.by | Трагический финал "алкогольного марафона"
25.02.2025
- Трагический финал "алкогольного марафона". В Гомельском регионе будут судить рецидивиста за убийство односельчанина - Мастер должен был сделать небольшой ремонт. Следователи установили, почему сгорел автомобиль клиента в Бобруйске - Во сколько раз россиянин занизил стоимость предметов искусства при пересечении границы? - Поверила в то, что может получить существенную прибавку к пенсии. Пожилая жительница столицы лишилась денег на инвестировании - Обрабатывали 2 недели, а потом посоветовали "не печалиться". Минчанин соврал в банке, потерял собственные сбережения, и будет выплачивать кредит - Что сделал житель Берёзовского района, которому в магазине отказали дать спиртное в долг?
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ЧП.by | Трагический финал "алкогольного марафона"
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