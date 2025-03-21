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ЧП.by | В Беларуси пресечена деятельность незаконной религиозной организации

21.03.2025

- В регистрации было отказано. В Беларуси пресечена деятельность незаконной религиозной организации. Руководители задержаны - Не смог совладать с эмоциями. В Витебске мужчина набросился с ножом на обидчика - Как житель столицы пытался заложить в ломбард несуществующий авто? - Родители не замечали ничего подозрительного. В Минске задержана девушка, которая употребляла и распространяла наркотики - Скука в эпоху бесконечных развлечений. Большой разговор в студии программы о том, почему современные подростки готовы преступить закон - Права работников восстановлены. Прокуратура выявила несколько фактов необоснованного привлечения сотрудников сельхозпредприятий к материальной ответственности - Рассчитывала на приятный сюрприз. Чем закончилось знакомство жительницы Иваново с англичанином? - Cразу две очаровательные истории спасения животных в Гомельском регионе

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ЧП.by | В Беларуси пресечена деятельность незаконной религиозной организации

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