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ЧП.by | В Бресте пьяный подросток разбил 15 автомобилей
10.02.2025
- Не удержался. В столичном клубе гость упал с лестницы и умер - Занесло на заснеженной дороге. В аварии под Логойском погиб водитель, ещё два человека - в больнице - Стащил ключи, пока дома никого не было. В Бресте пьяный подросток разбил 15 автомобилей - В неволе могут оказаться на столько же лет, сколько всего прожили. Двое школьников из Бреста свою трудовую деятельность начали в наркобизнесе - Пытался сберечь накопления, а в итоге не только лишился всего, но и остался с долгами. Минчанин намеренно съездил за границу, чтобы перевести СВОИ деньги аферистам - Зачем двое приятелей из Полоцкого района несколько раз ночью ходили в сельмаг
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