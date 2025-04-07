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ЧП.by | "Дом без насилия". У кого просить помощи тем, кто живет под одной крышей с деспотом14.03.2025
ЧП.by | Курил в постели. На пожаре в Могилеве погиб пенсионер и его внучка13.03.2025
ЧП.by | По какой причине водители чаще всего остаются без прав?12.03.2025
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ЧП.by | В Брестском районе взорвался боеприпас: погиб подросток, ещё два человека в больнице
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