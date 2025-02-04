ЧП.by | В Дубровенском районе молодой человек сильно избил свою бабушку 04.02.2025

- Заменила ему родителей. В Дубровенском районе молодой человек сильно избил бабушку - Погиб в первые часы нового года. Следователи разыскивают очевидцев ДТП в Витебске - Почему семья из Мозыря сегодня ночью вынуждена была свои апартаменты покинуть? - За деньги поджег чужой авто. Парень из Брестской области отправился в Гродненский регион, чтобы выполнить опасное задание куратора - Знакомство во время тренировки ценой в 82 тысячи долларов. Минчанин хотел пригнать новые автомобили из Китая, но остался и без машин, и без денег - Что гражданка Латвии упаковала в колготки и спрятала от таможенного контроля в дубленке?