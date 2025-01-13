ЧП.by | В Минском общежитии женщина получила смертельный удар током в ванной 13.01.2025

– Дорогу переходил по зебре. В Минске в ДТП погиб ребенок – Странный звук услышали соседи. В столичном общежитии женщина получила смертельный удар током – Подробности расследования многоэпизодного уголовного дела по факту деятельности наркошопа, созданного жителем Гомеля – Приехала в Вилейку забрать деньги у обманутой пенсионерки. Как жертва мошенников стала их подельницей? – Ошибка в надписи не смутила. Житель Гомеля смог рассчитаться в магазине фальшивыми купюрами – И каким образом иностранец решил проблему отсутствия денег на билет на самолет? Спойлер: вылет пришлось отложить