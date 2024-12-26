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ЧП.by | Во сколько раз перевозчик занизил стоимость дорогостоящих итальянских изделий для дома?
26.12.2024
- Выпивали и курили. Первые версии о трагедии в Могилёвском районе, где погибла пара - Мама знала, что дочь страдает от зависимости, но не задумывалась, где та берет деньги. Юную закладчицу задержали в Минске - Во сколько раз перевозчик занизил стоимость дорогостоящих итальянских изделий для дома? - Зависимость оказалась сильнее. Минчан взял полмиллиона в долг на развитие бизнеса и проигрался - До последнего не хотела верить настоящим милиционерам. Жительница столицы продала квартиру и перевела деньги мошенникам - Как парни из Бобруйска решили отомстить своему обидчику, но просчитались?
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