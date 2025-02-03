3.44 RUB
3.40 USD
3.53 EUR
ЧП.by | Взрыв в Жлобинском районе: погибли мужчина и двое его маленьких детей
03.02.2025
- Взрыв в Жлобинском районе: погибли мужчина и двое его маленьких детей. Ещё один ребёнок и женщина - в больнице - На берегу остался лишь велосипед. Пенсионера из Слуцкого района, который пропал в середине прошлой недели, нашли мёртвым в соседнем районе. - За руль сел без прав. В Ошмянском районе погиб байкер и подросток - До потребителей не дошло несколько тысяч доз психотропов. В Центральном регионе задержан дилер из соседней страны - Банк посчитал операции подозрительными. Пенсионер из Минска "прогорел" на инвестициях - Почему житель Сморгони, в поисках жены, дебош в общежитии устроил?
Выпуски
20 видео
ЧП.by | Взрыв в Жлобинском районе: погибли мужчина и двое его маленьких детей03.02.2025
ЧП.by | Сошлись в лобовую. В ДТП в Калинковичском районе погибла пассажирка31.01.2025
ЧП.by | Спустился по бельевой верёвке. Вора-альпиниста задержали в Витебской области30.01.2025
ЧП.by | Вынесли полторы тонны говядины29.01.2025
ЧП.by | Какую партию деликатесов скрывал предприниматель в коробках с надписью "морковь"?28.01.2025
ЧП.by | Что спрятала от пограничного контроля в пакете с домашними тапочками африканка?27.01.2025
ЧП.by | Орудовал в местах скорби по усопшим24.01.2025
ЧП.by | На день рождения получил уголовное дело. Почему нетрезвый житель Бреста бросал камни в авто?23.01.2025
ЧП.by | Аферисты убедили минчанку продать квартиру и перечислить средства на неизвестный счёт22.01.2025
ЧП.by | Оперативники задержали сутенёршу и предотвратили вывоз "живого товара"21.01.2025
ЧП.by | Больше двух килограммов марихуаны "для себя" - ликвидирована нарколаборатория под Гродно20.01.2025
ЧП.by | Перекрыт международный канал поставки поддельных денег17.01.2025
ЧП.by | СК завершил расследование гибели энергетика на предприятии в Бобруйске16.01.2025
ЧП.by | "Светящаяся зебра". Что о ярком пешеходном переходе думают минчане15.01.2025
ЧП.by | Слишком сильно натопили. В Свислочском районе на пожаре погибла пожилая женщина14.01.2025
ЧП.by | В Минском общежитии женщина получила смертельный удар током в ванной13.01.2025
ЧП.by | Директор минской фирмы по оказанию ритуальных услуг обманывал своих клиентов10.01.2025
ЧП.by | Почему начинающие художники из Минска оказались в кабинете столичных оперативников09.01.2025
ЧП.by | Жительницу Бреста подозревают в распространении порно08.01.2025
ЧП.by | Житель Мозырского района лишил жизней пожилых соседей и поджег их дом27.12.2024