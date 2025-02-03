ЧП.by | Взрыв в Жлобинском районе: погибли мужчина и двое его маленьких детей 03.02.2025

- Взрыв в Жлобинском районе: погибли мужчина и двое его маленьких детей. Ещё один ребёнок и женщина - в больнице - На берегу остался лишь велосипед. Пенсионера из Слуцкого района, который пропал в середине прошлой недели, нашли мёртвым в соседнем районе. - За руль сел без прав. В Ошмянском районе погиб байкер и подросток - До потребителей не дошло несколько тысяч доз психотропов. В Центральном регионе задержан дилер из соседней страны - Банк посчитал операции подозрительными. Пенсионер из Минска "прогорел" на инвестициях - Почему житель Сморгони, в поисках жены, дебош в общежитии устроил?