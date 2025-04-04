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ЧП.by | Задержан серийный вор-поджигатель, который промышлял в Речицком районе04.04.2025
ЧП.by | В Пинске в ванной утонула новорожденная девочка03.04.2025
ЧП.by | Какие изменения ожидают тех, кто предпочитает передвигаться на арендных самокатах?02.04.2025
ЧП.by | Известный криминальный авторитет за полгода помог обмануть больше 50 белорусов01.04.2025
ЧП.by | Почему минчанка попросила правоохранителей найти кавалера, который ушёл от неё по-английски?31.03.2025
ЧП.by | Поджег дом с еще живым товарищем. Жителя Минского района приговорили к 22 годам тюрьмы28.03.2025
ЧП.by | Почему окровавленный минчанин гулял на улице с ножом?27.03.2025
ЧП.by | История о том, как водитель фуры хотел поговорить с сотрудником ГАИ "по-мужски"26.03.2025
ЧП.by | Самые трогательные и милые истории спасения зверей24.03.2025
ЧП.by | В Беларуси пресечена деятельность незаконной религиозной организации21.03.2025
ЧП.by | Искусственно создавали излишки - оперативники БЭП вскрыли схему хищения мяса20.03.2025
ЧП.by | Как подростки из Минска планировали заработать на чужом контенте?19.03.2025
ЧП.by | Почему родственников мужчины из Пинска насторожили его частые визиты в аптеку?18.03.2025
ЧП.by | Студентка из Минска организовала дома лабораторию для синтезирования психотропов17.03.2025
ЧП.by | "Дом без насилия". У кого просить помощи тем, кто живет под одной крышей с деспотом14.03.2025
ЧП.by | Курил в постели. На пожаре в Могилеве погиб пенсионер и его внучка13.03.2025
ЧП.by | По какой причине водители чаще всего остаются без прав?12.03.2025
ЧП.by | Как хакеры используют искусственный интеллект, чтобы обмануть белорусов?11.03.2025
ЧП.by | Мог не услышать сигналы. В Сморгони поезд сбил школьника10.03.2025
ЧП.by | Общий нелегальный бизнес - с крупной партией наркотиков задержаны дилеры из соседней страны07.03.2025
ЧП.by | Задержан серийный вор-поджигатель, который промышлял в Речицком районе
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