- Житель Глусского района получил огнестрельное ранение в голову и… выжил. - После удара сразу же уехал. Какой приговор услышал мужчина из Могилёва, по вине которого погиб байкер? - История о том, как жителя Лиды поезд вез в ад - Аферисты обманули иностранку – она стала их пособницей в Беларуси. Женщину задержали в Минске - За тем, как обворовывают мать, наблюдала в режиме онлайн. Пенсионерка с деменцией пустила в дом "продавца посуды", а он унес дорогие украшения - Как учащийся колледжа в Солигорске помог задержать мужчину, который совершил разбойное нападение

ЧП.by | Житель Глусского района получил огнестрельное ранение в голову и… выжил

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