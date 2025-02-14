3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ЧП.by | Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан
14.02.2025
- Пошёл на обгон. В Лельчицком районе столкнулись два большегруза, есть погибшие - Сделали замечания о неправильной парковке. Житель Гродненского района угрожал соседу оружием - Как в одном из магазинов в Ошмянах "случайно" разбились несколько бутылок со спиртным? - Нелегальная "гербарий" из морозилки. Мужчина из Минска случайно нашёл дикорастущий каннабис и не смог пройти мимо - Жертва и подельница в одном лице. Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан - Оцепили территорию, пока подозреваемый ещё находился внутри. Серийный вор задержан в Борисове - Леденящие душу воспоминания. Эксклюзивное интервью о боевых действиях в Афганистане и службе в милиции
Выпуски
20 видео
ЧП.by | Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан14.02.2025
ЧП.by | Скончался, не приходя в сознание. В Брагинском районе погиб вальщик леса13.02.2025
ЧП.by | Хотел порадовать любимую в день рождения, но "подарок" не оценила соседка12.02.2025
ЧП.by | Лёд был еще неокрепший. На озере Шо утонул рыбак11.02.2025
ЧП.by | В Бресте пьяный подросток разбил 15 автомобилей10.02.2025
ЧП.by | В Минске 1,5-летний ребенок выпал из окна - спасти его не удалось07.02.2025
ЧП.by | Как взрослый мужчина оказался на тихом часу в садике в Ганцевичах?06.02.2025
ЧП.by | Госавтоинспекция ищет нарушителей с телефоном в руке05.02.2025
ЧП.by | В Дубровенском районе молодой человек сильно избил свою бабушку04.02.2025
ЧП.by | Взрыв в Жлобинском районе: погибли мужчина и двое его маленьких детей03.02.2025
ЧП.by | Сошлись в лобовую. В ДТП в Калинковичском районе погибла пассажирка31.01.2025
ЧП.by | Спустился по бельевой верёвке. Вора-альпиниста задержали в Витебской области30.01.2025
ЧП.by | Вынесли полторы тонны говядины29.01.2025
ЧП.by | Какую партию деликатесов скрывал предприниматель в коробках с надписью "морковь"?28.01.2025
ЧП.by | Что спрятала от пограничного контроля в пакете с домашними тапочками африканка?27.01.2025
ЧП.by | Орудовал в местах скорби по усопшим24.01.2025
ЧП.by | На день рождения получил уголовное дело. Почему нетрезвый житель Бреста бросал камни в авто?23.01.2025
ЧП.by | Аферисты убедили минчанку продать квартиру и перечислить средства на неизвестный счёт22.01.2025
ЧП.by | Оперативники задержали сутенёршу и предотвратили вывоз "живого товара"21.01.2025
ЧП.by | Больше двух килограммов марихуаны "для себя" - ликвидирована нарколаборатория под Гродно20.01.2025
ЧП.by | Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f791867-6395-4e6f-8ac8-c9b1fec6908d/conversions/fd5718cb-e4a2-4498-80f5-83b61f318825-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f791867-6395-4e6f-8ac8-c9b1fec6908d/conversions/fd5718cb-e4a2-4498-80f5-83b61f318825-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f791867-6395-4e6f-8ac8-c9b1fec6908d/conversions/fd5718cb-e4a2-4498-80f5-83b61f318825-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f791867-6395-4e6f-8ac8-c9b1fec6908d/conversions/fd5718cb-e4a2-4498-80f5-83b61f318825-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by- Пошёл на обгон. В Лельчицком районе столкнулись два большегруза, есть погибшие - Сделали замечания о неправильной парковке. Житель Гродненского района угрожал соседу оружием - Как в одном из магазинов в Ошмянах "случайно" разбились несколько бутылок со спиртным? - Нелегальная "гербарий" из морозилки. Мужчина из Минска случайно нашёл дикорастущий каннабис и не смог пройти мимо - Жертва и подельница в одном лице. Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан - Оцепили территорию, пока подозреваемый ещё находился внутри. Серийный вор задержан в Борисове - Леденящие душу воспоминания. Эксклюзивное интервью о боевых действиях в Афганистане и службе в милиции