- Пошёл на обгон. В Лельчицком районе столкнулись два большегруза, есть погибшие - Сделали замечания о неправильной парковке. Житель Гродненского района угрожал соседу оружием - Как в одном из магазинов в Ошмянах "случайно" разбились несколько бутылок со спиртным? - Нелегальная "гербарий" из морозилки. Мужчина из Минска случайно нашёл дикорастущий каннабис и не смог пройти мимо - Жертва и подельница в одном лице. Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан - Оцепили территорию, пока подозреваемый ещё находился внутри. Серийный вор задержан в Борисове - Леденящие душу воспоминания. Эксклюзивное интервью о боевых действиях в Афганистане и службе в милиции

ЧП.by | Жительница Брестской области, которую обманули мошенники, забрала деньги у четверых минчан

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