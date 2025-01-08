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ЧП.by | Жительницу Бреста подозревают в распространении порно
08.01.2025
- Не справился с управлением. В аварии недалеко от Витебска погиб водитель и пострадали шестеро пассажиров, включая подростка - Об ответственности был предупреждён. В столице мужчина вопрос с инспекторами ДПС попытался решить за деньги - Каким образом минчанин отомстил водителю автобуса, который его не пропустил? - Выполнить задание не успел. В Витебске задержан иностранец с 5 кг психотропов - Цена варьировалась от 10 до 20 долларов. Жительницу Бреста подозревают в распространении порно - Как житель столицы "кайфанул" в праздничные выходные и почему оказался в кабинете оперативников?
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