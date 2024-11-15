Лобовой удар. Первые подробности ДТП в Светлогорском районе 15.11.2024

- Отраву спрятал в колонку. Гражданин Украины пытался ввезти из Польши килограмм психотропов. - Не мог упустить возможность подзаработать. Житель Могилёва ради наживы подделал документы. - «Вы хороший человек, идите в милицию». Аферисты, которые обманули минчанина, извинились перед ним, но деньги так и не вернули. - Как искусственный интеллект обманывает белорусов и что делать, чтобы сохранить свои персональные данные? Узнаем у эксперта в студии программы. - Нечистый на руку приятель… Пенсионера из Дрогичинского района обворовал хорошо знакомый ему человек. - И репортаж нашей съёмочной группы с дежурства вместе с участковым. Покажем через несколько минут.