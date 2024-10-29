Нашла сына без признаков жизни - жителю минского района болгарка повредила артерию 29.10.2024

- Нашла сына без признаков жизни. Жителю минского района болгарка повредила артерию - Хотела сделать красивое фото. Девушка из Кировского района упала за борт моторной лодки и получила тяжелые травмы - Как гражданин Украины пытался на белорусской таможне избавиться от наркотика? - Один из фигурантов на свободе пробыл всего 2 месяца. Следователи поделились подробностями уголовного дела по факту дерзкого грабежа в Новополоцке - Деньги спрятал в нижнем белье. В Минске повар в открытую украл выручку у таксиста - Зачем житель столицы вернулся на торговый островок, в котором за месяц до этого планировал работать?