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Нестандартные увлечения - айтишник из Минска разводил тарантулов и выращивал коноплю

05.11.2024

• Пытался замаскировать всё под несчастный случай. Следователи опубликовали подробности жестокого убийства пенсионеров в Мозырском районе • Хотели согреться. Пара отравилась угарным газом в недостроенном доме под Логойском • Нестандартные увлечения. Айтишник из Минска разводил тарантулов и выращивал коноплю • Действовал по наводке. Вора-домушника задержали в Мозыре • Почему минчанин не смог вывести заработанные на инвестициях деньги?

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Нестандартные увлечения - айтишник из Минска разводил тарантулов и выращивал коноплю