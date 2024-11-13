НовостиПанорамаКраінаЧП.byНовости. Центральный регионНовости регионаНавіны надвор'яЗона ХЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мир

Огненная трагедия в Новогрудке: пагубная привычка стала причиной гибели двоих человек

13.11.2024

- Огненная трагедия в Новогрудке. Пагубная привычка стала причиной гибели двоих человек - Служебную собаку обмануть не смог. На белорусско-польской границе в личных вещах водителя грузовика таможенники обнаружили наркотики - Омрачённый отпуск. Почему не все клиенты столичной турфирмы смогли отправиться на отдых? - В спортивный зал ходила не просто тренироваться. Жительницу Минска подозревают в нескольких кражах - Конспирация не спасла. Какое преступление совершил днём охранник ночного клуба в столице? - Где свой пропавший автомобиль нашёл житель Бобруйска?

Выпуски

20 видео

Огненная трагедия в Новогрудке: пагубная привычка стала причиной гибели двоих человек