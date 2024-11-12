Столичный тренер незаконным способом помогал клиентам построить "тело мечты" 12.11.2024

Смотрите в программе: – Силы в борьбе со стихией были не равны. На пожаре в Гродненском районе погибли двое мужчин, еще один в больнице. – Сознаться в том, что сделал, убедила подруга. Следователи раскрыли детали ДТП в Могилеве, в котором серьезно пострадала девушка. – Cначала покупал препараты сугубо для себя, но потом решил посодействовать и другим. Столичный тренер незаконным способом помогал клиентам построить "тело мечты". – Хотел спасти своих родителей. Школьник из Минска взломал сейф и отдал аферистам все семейные сбережения. – Как кражу в Чашникском районе получилось раскрыть по одной капле крови? – И почему водитель столичной маршрутки лишился работы?