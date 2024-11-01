Теперь она его точно не забудет - юноша хотел обратить на себя внимание и выстрелил в девушку 01.11.2024

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