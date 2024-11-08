Президент на "Дожинках" в Полоцке, "Марафон единства", белорусский безвиз, итоги "Лістапада" 08.11.2024

Панорама | 27.11.2024 27.11.2024

Панорама | 26.11.2024 26.11.2024

Лукашенко в Пакистане, зарплаты бюджетников, приговор по делу "Нового зрения", очереди на границе 25.11.2024

"Марафон единства", электоральная кампания, Республиканская хоккейная лига 23.11.2024

Разговор Президента со студентами МГЛУ, заседание МИД Беларуси и России, "Марафон единства" 22.11.2024

Электоральная кампания, Межпарламентская ассамблея СНГ и новая серия телепроекта "Время выбрало нас" 21.11.2024

Избирательная кампания - 2025, экономика в плюсе, залог успеха в АПК, стратегия безопасности 20.11.2024

Заседание Президиума ВНС, "Время выбрало нас", командно-штабные учения МВД, суд над палачом Хатыни 19.11.2024

Встреча Президента с губернатором Смоленской области, инвестиции в регионы, выборы-2025 18.11.2024

"Дожинки" в Климовичах, "Марафон единства" в Бобруйске, "Наше поколение" в Казани 16.11.2024

Противодействие нелегальной миграции, "Марафон единства" в Бобруйске, "Наше поколение" в Казани 15.11.2024

Обновленные объекты открыли в Минске, что в Беларуси делает премьер Казахстана, новый авиарейс 14.11.2024

Итоги COP29 в Баку, выборы-2025: сбор подписей, белорусы зарубежья, "Наше поколение" в Казани 13.11.2024

Климатический саммит в Баку, президентская кампания в Беларуси, "Продэкспо-2024", очереди на границе 12.11.2024

Саммит в Баку, единый день приема граждан, международная премия "За мир и права человека" 11.11.2024

"Марафон единства", "Дай лесу новае жыццё!", единый имущественный налог, присяга новобранцев 09.11.2024

Лукашенко на чемпионате по колке дров среди журналистов, подарки к 7 Ноября, Минск - Шанхай 07.11.2024

Открытие в Минске бассейна международного стандарта, выставка в Шанхае, интрига "Лістапада" 06.11.2024