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Телеверсия интервью А. Г. Лукашенко японскому телеканалу TBS, провокация на белорусско-украинской границе, строительство минского метро - главное за 19 марта в "Панораме"
19.03.2022
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Телеверсия интервью А. Г. Лукашенко японскому телеканалу TBS, провокация на белорусско-украинской границе, строительство минского метро - главное за 19 марта в "Панораме"19.03.2022
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Телеверсия интервью А. Г. Лукашенко японскому телеканалу TBS, провокация на белорусско-украинской границе, строительство минского метро - главное за 19 марта в "Панораме"
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- Острые вопросы от японского журналиста TBS и исчерпывающие ответы Президента. Очередное огненное интервью Александра Лукашенко снова в топе новостных лент. В нашем эфире самые яркие моменты разговора.
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