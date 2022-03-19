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Телеверсия интервью А. Г. Лукашенко японскому телеканалу TBS, провокация на белорусско-украинской границе, строительство минского метро - главное за 19 марта в "Панораме"

19.03.2022

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Телеверсия интервью А. Г. Лукашенко японскому телеканалу TBS, провокация на белорусско-украинской границе, строительство минского метро - главное за 19 марта в "Панораме"

  • Острые вопросы от японского журналиста TBS и исчерпывающие ответы Президента. Очередное огненное интервью Александра Лукашенко снова в топе новостных лент. В нашем эфире самые яркие моменты разговора.
  • Когда закон, право и просто человеческие нормы приличия, что называется, покинули Украину. Настоящая провокация или акт агрессии случился на КПП "Могилев-Подольский" в отношении нашего посла Игоря Сокола.
  • Новые имена претендентов на вокальный олимп в Витебске. Расскажем, кто споет за Беларусь на "Славянском базаре".
  • Расскажем о будущих маршрутах подземной магистрали. На карте минского метро новые объекты приближаются к стадии готовности.

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