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Война и мир | Как вера в Бога помогает справляться с ужасами войны?

04.01.2025

Новый выпуск проекта "Война и мир" посвящён теме православия и силе веры. - Как духовные ценности становятся опорой в самые трудные времена? - Как священники и мирные жители реагируют на репрессии и притеснения? - Примеры чудес и спасений из реальной жизни - Как можно поддержать тех, кто находится на передовой, даже на расстоянии?

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Война и мир | Как вера в Бога помогает справляться с ужасами войны?