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В Германии сгорела пожарная часть, потому что в ней не было пожарной сигнализации

18.10.2024

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В Германии сгорела пожарная часть, потому что в ней не было пожарной сигнализации