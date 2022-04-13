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Зона Х. Вечерний выпуск (13.04.2022)
Организатор и курьер интернет-наркомаркета задержали с поличным
Водитель рейсового автобуса скрыл от таможенного контроля кошельки для криптовалют
Ограбление пенсионерки в Борисовском районе сыщики раскрыли менее чем за час
Мошенники в столице выманивают крупные суммы якобы на спасение родственников жертвы
Громил окна в подъезде - в Солигорске патрульные задержали хулигана прямо на месте
Автодайдежст дорожных новостей за 13 апреля
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Минчанин угрожал убить ножом бывшую супругу - возбуждено уголовное дело
"Сняли порчу", взяли дорого - в Гродно задержали двух минчанок
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