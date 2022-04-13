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Зона Х. Вечерний выпуск (13.04.2022)

  • Организатор и курьер интернет-наркомаркета задержали с поличным

  • Водитель рейсового автобуса скрыл от таможенного контроля кошельки для криптовалют

  • Ограбление пенсионерки в Борисовском районе сыщики раскрыли менее чем за час

  • Мошенники в столице выманивают крупные суммы якобы на спасение родственников жертвы

  • Громил окна в подъезде - в Солигорске патрульные задержали хулигана прямо на месте

  • Автодайдежст дорожных новостей за 13 апреля

  • Тысяча кубометров вырубленных деревьев и ущерб природе в размере7,5 млн российских рублей

  • Минчанин угрожал убить ножом бывшую супругу - возбуждено уголовное дело

  • "Сняли порчу", взяли дорого - в Гродно задержали двух минчанок

  • Охотничьи ружья, пистолеты и патроны -у жителя Витебского региона изъят нелегальный арсенал

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