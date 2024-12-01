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Шумел Камыш | "Полесское" дерби и ХК "Гомель"
01.12.2024
ХК "Гомель" - дружина, которая славится своей неуступчивостью и желанием всегда побеждать! За свою историю "Гомель" завоевал статус одной из сильнейших команд белорусского чемпионата. Этот клуб всегда мечтает исключительно о золотых медалях. В очередной серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится в город на реке Сож. Там проходило "полесское" дерби. Кто же стал сильнее на этот раз: "рыси" или "волки"? А еще вы узнаете: - Как идет набор в местную СДЮШОР? - Какие планы перед собой ставит Владимир Копать, который забрасывал шведам на Олимпиаде-2002? - Какого это играть перед родными трибунами? - Хорошо ли поёт песни Олег Качеловский?
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