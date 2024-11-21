Бизнес по-белорусски. Как новое законодательство повлияет на предпринимателей? 20.11.2024

Во всех регионах страны в эти дни - Белорусская неделя предпринимательства. Главные темы - диалог бизнеса и власти, а также вступление в силу обновлённого законодательства. Развитие малого и среднего бизнеса сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда". - Удалось ли предпринимательству адаптироваться? - "Бесшовный" переход и механизмы поддержки государства - Как поменялся частный сектор за 30 лет