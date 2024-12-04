Экономическая среда | Что будет на новогоднем столе белорусов: цены и ассортимент 04.12.2024

Декабрь стартовал, а значит, самое время предновогоднего шопинга! Как торговля подготовилась к праздникам - обсуждают эксперты ток-шоу "Экономическая среда". На столе у белорусов должно быть всё необходимое и в будни, и особенно в праздники. Для этого на полках магазинов важно обеспечить широкий ассортимент и по доступным ценам. Это требование Главы государства! - Как развивается розничная торговля в Беларуси? - Во сколько обойдётся накрыть новогодний стол?