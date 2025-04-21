Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом в Шклов

Президент проинспектировал ряд больших объектов, которые появятся в Могилевской области, и задача которых поддерживать уровень жизни в регионе. Глобально вокруг этой темы была построена вся поездка главы государства в области. Накануне Президент работал на Витебщине, сегодня переехали через Днепр в Могилевскую область. Обновленный комбикормовый и строящийся молочный заводы. Вторая жизнь для райагросервиса, где планируют ремонтировать все сельхозмашины района.

Все это и рабочие места, и зарплаты, и появляющаяся вокруг этого инфраструктура: школы, больницы, дома культуры, спортзалы и бассейны. Чтобы жизнь была комфортной, как в Минске, но на своей земле.

Третий день поездки Президента в регионы начался уже с соседней области - Могилевской. Накануне журналисты переехали буквально один мост через Днепр из Копыси в Александрию, дальше Шклов. Вместе с районом население Шклова сейчас составляет 25 тыс. человек. Есть куда расти, а для этого Президент делает акцент постоянно - нужны условия и работа.

Юрий Косенко, главный инженер холдинга "Купаловское":

Речь идет о технологиях, которые заточены под восстановление, заточены под ремонт, капитальный ремонт, подготовку узлов для сельскохозяйственной техники. Это трактора, погрузчики, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Своеобразная прицепная техника.

Пока в стартовом состоянии, но уже вырисовывается новая площадка райагросервиса - это обслуживающая технику компания сейчас входит в холдинг "Купаловское", а уже он объединяет хозяйства "Городец", "Любиничи Агро", "Большие Славени", "Александрийское". Везде есть техника и, конечно, они хотят ее ремонтировать централизованно. Новый райагросервис будет за это отвечать. Президенту покажут ход строительства.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Вот здесь у нас будет стоять котельная.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пускай запитан будет газ природный. Но работать на пилетах.

Это коротко об изменениях полномочий глав райисполкомов, о которых столько говорили. А потом закрепили в директиве. Что действительно делать с долгостроями или заброшенными зданиями? Если частный собственник не может или не хочет ничего с ними делать. Сейчас уже точно договоримся, смотреть на них никто не будет. Что касается кадров, то управленцев стараются подбирать местных. Работает в положительную сторону, где родился, там и пригодился.

Вообще Шкловский район в плане земельных ресурсов и почвенной пользы для агросектора - один из лучших в стране. Так называемая восточная коса - Горки, Мстиславль, Шкловский, Белыничский, Круглянский, Могилевский районы - обладают серьезным потенциалом для земледелия. Не зря же Шклов еще называют огуречной столицей. Все, что нужно, - инфраструктура. Люди будут оставаться - регион будет работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все надо приводить в порядок. Если уже пришли сюда, надо привести в порядок. Беларусь будет развиваться за счет регионов. Регионы для нас - это районы. Мы их должны привести в порядок, реанимировать. В этом году здесь сделаем. И очень важно! По всей Беларуси с этого образца будем лепить райагросервис. Т.е. сервисное обслуживание техники, доильных аппаратов, разного рода комплектующих. Это не для всех хозяйств надо будет, но для слабых.

Поэтому остро стоит вопрос реконструкции комбикормового завода. Чем кормить поголовье - критически важно. Все, кто работает в сельском хозяйстве, прекрасно это знают. Президент понятно объяснил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Могилевской области пора прекращать эти разбои и кормить зерном скот. Надо готовить комбикорма для того, чтобы были нормальные надои и привесы. Просто надо запретить использовать на это зерно. Но чтобы запреты сработали, ценообразование должно нормальное быть. Все надо посчитать.

В комбикорма входят не только зерновые, но и белковые составляющие - шрот, жмых, минералы и витамины.

Президент переехал на еще одну площадку - будущего молочного завода. В Шклове есть маслодельный завод, который производит и сливки, и сметану, и йогурты, и ряженку - бренд так и называется "Шкловский молочник".

Новый молочный завод заменит по мощностям старый. Конечно, будет и крупнее, и технологичнее. Докладывают проектировщики: строительство идет в параллель с самим проектом, поэтому сроки сильно сокращаются.

Завод должен стать ведущим предприятием в регионе - по технологичности на него делают именно такую ставку. Поручение Президента - полностью привести в порядок и территории рядом. Все это в подчинении управделами и Юрия Назарова.