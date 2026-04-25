Президент Беларуси заявил, что Петриков должен быть не хуже Солигорска
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район заявил, что Петриков по уровню развития не должен уступать Солигорску.
Глава государства напомнил, что Петриков является зоной ответственности "Беларуськалия". Это связано с тем, что в районе действует Петриковский горно-обогатительный комплекс ОАО "Беларуськалий", который был введен в эксплуатацию пять лет назад.
"Я поручал, что зона ответственности новой калийной фабрики - Петриков, - заявил Александр Лукашенко. - Петриков должен быть не хуже, чем Солигорск".
В этой связи Президент поинтересовался, какие отношения складываются между местными органами власти и руководством белорусского промышленного гиганта. Как рассказали главе государства, ежегодно председатель райисполкома и руководитель "Беларуськалия" совместно утверждают программу социальных и хозяйственных целей, которая в последующем выносится на рассмотрение облисполкома.
"То есть вы планируете каждый год мероприятия?" - уточнил Президент у председателя райисполкома Александра Веремеева.
"Да, мы определяем мероприятия, финансовую поддержку на закупку оборудования. В 2025 году мы укомплектовали Петриковскую ЦРБ с учетом помощи "Беларуськалия", - пояснил глава Петриковского района.
Президенту также доложили, что часть хозяйств района планируют передать "Беларуськалию", включив их в холдинг "Беларускалий-Агро". Речь идет о тех сельскохозяйственных предприятиях, которые являются потенциально проблемными. В этой связи белорусский лидер обратил внимание на важность шефской помощи - в данном случае сельскохозяйственным предприятиям района со стороны "Беларуськалия". При этом кадровые вопросы на тех или иных предприятиях должны оставаться в ведении местных органов власти.
"Пускай вкладывается, но технологии, кадры - это твоя зона ответственности. Пускай предлагает кадры, но ты должен это контролировать, - сказал Александр Лукашенко главе Петриковского района. - У нас жесткая вертикаль: Президент - председатели облисполкомов - председатели райисполкомов. Принимать решения ты должен, особенно кадровые. Это наиважнейший вопрос, и не мне тебе напоминать, что такое кадры"