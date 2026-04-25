Президент Беларуси заявил, что Петриков должен быть не хуже Солигорска

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район заявил, что Петриков по уровню развития не должен уступать Солигорску.

Глава государства напомнил, что Петриков является зоной ответственности "Беларуськалия". Это связано с тем, что в районе действует Петриковский горно-обогатительный комплекс ОАО "Беларуськалий", который был введен в эксплуатацию пять лет назад.

"Я поручал, что зона ответственности новой калийной фабрики - Петриков, - заявил Александр Лукашенко. - Петриков должен быть не хуже, чем Солигорск".

В этой связи Президент поинтересовался, какие отношения складываются между местными органами власти и руководством белорусского промышленного гиганта. Как рассказали главе государства, ежегодно председатель райисполкома и руководитель "Беларуськалия" совместно утверждают программу социальных и хозяйственных целей, которая в последующем выносится на рассмотрение облисполкома.

"То есть вы планируете каждый год мероприятия?" - уточнил Президент у председателя райисполкома Александра Веремеева.

"Да, мы определяем мероприятия, финансовую поддержку на закупку оборудования. В 2025 году мы укомплектовали Петриковскую ЦРБ с учетом помощи "Беларуськалия", - пояснил глава Петриковского района.

Президенту также доложили, что часть хозяйств района планируют передать "Беларуськалию", включив их в холдинг "Беларускалий-Агро". Речь идет о тех сельскохозяйственных предприятиях, которые являются потенциально проблемными. В этой связи белорусский лидер обратил внимание на важность шефской помощи - в данном случае сельскохозяйственным предприятиям района со стороны "Беларуськалия". При этом кадровые вопросы на тех или иных предприятиях должны оставаться в ведении местных органов власти.