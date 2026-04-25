3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
К 40-летию аварии на ЧАЭС: автопробег "За единую Беларусь" стартовал в Минском районе
Автопробег "За единую Беларусь", приуроченный к 40-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, стартовал в Минском районе.
"Патриоты Беларуси" совершают двухдневный автопробег в Гомельскую область. Почти две сотни участников из всех уголков страны собрались вместе, чтобы проехать этот путь и сказать спасибо героям-ликвидаторам.
Ирина Гагарина, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси": "В автопробеге участвуют более 200 человек, это около 100 машин. Машины едут из Минска, Минской области, дальше к нам присоединяются Брест, Гомель, Могилев. Это достаточно большой республиканский автопробег. Мы все едем почтить память ликвидаторов и погибших в этой страшной аварии. Конечно же, проедемся по местам, посвященным Великой Отечественной войне. Программа очень насыщенная".
В первый день участники посетят Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, оцифруют ряд памятных мест в честь героев-ликвидаторов (Брагин) и в память о жертвах Чернобыля (Мозырь).
Во второй день автопробега будут оцифрованы памятные места, посвященные Великой Отечественной войне.
"Патриоты Беларуси" начинали с автопробегов, это наша особенность. Двигаясь по всей стране, мы объединяем людей со всех регионов", - сказал председатель РОО "Патриоты Беларуси" Николай Зарубицкий.