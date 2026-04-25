3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
Лукашенко нацеливает на оптимизацию учреждений здравоохранения
Во время посещения Петриковской центральной районной больницы Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости оптимизации учреждений здравоохранения.
Глава государства в первую очередь спросил про структуру учреждения. Ему доложили, что к больнице относятся в том числе 7 участковых больниц, 22 ФАПа, 7 амбулаторий врача общей практики. Речь зашла о том, насколько оптимальна и оправдана такая структура.
"Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо".
"Я для себя делаю вывод. Надо поручить министру здравоохранения, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо, - сказал Президент. - Вместе надо посмотреть. Может, где-то добавить надо ФАПы и так далее".