Лукашенко нацеливает на оптимизацию учреждений здравоохранения

Во время посещения Петриковской центральной районной больницы Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости оптимизации учреждений здравоохранения.

Глава государства в первую очередь спросил про структуру учреждения. Ему доложили, что к больнице относятся в том числе 7 участковых больниц, 22 ФАПа, 7 амбулаторий врача общей практики. Речь зашла о том, насколько оптимальна и оправдана такая структура.

"Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо".