Белорусский торнадо, уникальная операция, новая спортивная звезда - чем белорусам запомнился 2016-й

2016 год белорусам запомнился важным событием для экономики страны - деноминацией. Но было еще несколько моментов, о которых напомнили в проекте "Время выбрало нас".

Разрушительная погода

Стихия прошлась с разной степенью разрушительности буквально по всей стране. Порывы ветра вырывали с корнем столетние деревья, перемещали самолеты в аэропорту, ломали билборды, разрушали целые деревни. Всего несколько минут - и облик улиц поменялся до неузнаваемости.

Минские улицы напоминали Венецию. Были десятки пострадавших, более 600 домов остались без крыш, свыше 1 тыс. населенных пунктов - без света. Были повреждены 8 самолетов.

Важная операция

В 2016 году Беларусь сделала еще один громадный шаг в отечественной медицине и начала спасать тех, у кого почти нет шанса выжить. Одна из главных задач, стоящая перед медиками, заключалась в обеспечении белорусских пациентов доступа к сложнейшим операциям.

2 ноября сотрудники РНПЦ "Кардиология" впервые провели операцию по пересадке комплекса - сердца и легких. Операция длилась 9 часов. Ею руководил академик Юрий Островский, ассистировали 20 человек.

Порок сердца у пациента был врожденный, разрушение легких - следствие затяжной болезни. Сегодня тот самый пациент живет полноценной жизнью. Вскоре после операции в его семье случилось даже пополнение. Теперь у него уже две очаровательные дочки. Старшая учится в 9 классе, младшая пока ходит в садик и готовится услышать свой первый школьный звонок.

Единственный педагог со званием "Народный учитель Беларуси"

В 2016 году в преддверии Нового года Президент Беларуси Александр Лукашенко удостоил Валерия Барашкова звания "Народный учитель Беларуси". Это первый и пока единственный в истории страны педагог, получивший такую награду.

Физику учитель преподавал более полувека, обучил не менее 1 тыс. учеников. В копилке наставника около десятка собственных книг и научно-методических изданий.

Президент назвал его вклад бесценным, а профессиональный путь и многолетний труд ярким примером служения белорусскому народу.

Восхождение новой звезды спорта

2016 год стал годом восхождения настоящей звезды мирового спорта. Главным героем Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро стал белорус Игорь Бокий. В сентябре 2016-го 22-летний чемпион семь раз поднялся на пьедестал почета, завоевав 6 золотых и 1 бронзовую медаль. На его счету 2 мировых рекорда и 6 рекордов Паралимпиады.

Достижения паралимпийца не остались незамеченными Александром Лукашенко. Игорь Бокий удостоился высокой государственной награды - ордена Отечества ІІІ степени.