Почему при высокой инфляции в Беларуси провели деноминацию и к чему это привело

Лето 2016 года выдалось жарким для финансового рынка Беларуси. Тогда белорусы перестали быть миллионерами. В ночь на 1 июля деноминация перечеркнула четыре ноля в кошельках жителей страны.

Впервые за всю историю независимости страны в обращение ввели монеты. Первая партия была отчеканена на Литовском монетном дворе и Государственном монетном дворе Словакии. Позже в руки белорусов попали монеты, сделанные уже в Москве, причем дизайн сохранили до мельчайших деталей.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Первые дискуссии начались в середине 2015 года. Известно, что на тот момент были напечатаны банкноты, были монеты образца 2008 года. Стоял вопрос в том, что обычно деноминацию при высокой инфляции (выше 10 %) не проводят. В то время инфляция была 12,4 %. Но совместно с правительством реализовывалась программа макроэкономической стабилизации. И у правительства, и у Нацбанка была уверенность, что эта политика даст эффект. Поэтому решили, что деноминацию можно и нужно провести в середине 2016 года".

На доставку новых денег в Беларусь ушло около года, на это потребовалось не менее 100 машин, плюс бронированные авто для сопровождения. Все перемещения были строжайше засекречены.

Работа предстояла масштабная, ведь деноминация стала самой технически сложной: на новое программное обеспечение переводили банковское оборудование, тысячи банкоматов, платежные терминалы, вендинговые автоматы и автоматы на АЗС, перенастраивали мобильный и интернет-банкинг. Испытание выдержали все.

"Если провести ретроспективный анализ, за 9 лет удельный вес белорусского рубля в широкой денежной массе увеличился с 35 % до 58 %. А в кредитном портфеле банков - с 41 % до 75 %. Это очень хорошие цифры, которые свидетельствуют, что в том числе благодаря деноминации удалось существенным образом повысить доверие к национальной валюте", - отметил Павел Каллаур.

Белорусы быстро привыкли к новым деньгам, банковская система страны полностью адаптировалась, а инфляция не выходит за прогнозные показатели.