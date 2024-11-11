Как у Беларуси появился первый спутник связи и своя антарктическая станция

К 2016 году Беларусь и Китай уже в течение многих лет выстраивали успешное сотрудничество. Настало время подумать и о космических масштабах - первом белорусском спутнике связи, например.

С помощью ракеты-носителя "Великий поход-3Б" с китайского космодрома "Сичан" был запущен первый белорусский спутник связи "Белинтерсат-1". По этому случаю Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами.

К слову, контракт на создание космического корабля подписали за 5 лет до исторического события. Такой документ стал первым подобным подписанным Китаем с европейской страной.

Несмотря на то, что спутник был запущен в Китае, его сердце находится в Беларуси. Центр управления Национальной системы спутниковой связи и вещания открыли в поселке Станьково, в 40 км от Минска. Случилось это в символичную дату - Всемирный День авиации и космонавтики.

Вес космического аппарата - более 5 тонн, это как масса двух легковых автомобилей. Размах крыльев равен длине двух городских автобусов. Имеются 38 приемо-передающих устройств. Аппарат вообще рассчитан на 15 лет работы.

Беларуси хватает 10 % возможностей спутника, остальное отправляется на экспорт, ведь в зону покрытия "Белинтерсат-1" входит почти вся Европа, страны Африки и Азии.

Скоростной спутниковый интернет, телефонная связь, спецуслуги для армии и экстренных служб, телевизионное вещание, телемедицина, сбор информации о состоянии окружающей среды и удаленное образование - с новым спутником все это стало реальностью.

Еще один прорыв года - своя антарктическая станция. После того, как белорусские ученые покорили космос, пришло время фундаментально закрепиться на Южном полюсе, который белорусские ученые исследовали с 2006 года. 10 лет они "квартировались" у российских коллег. Ситуацию исправили в 2016-м.

Алексей Гайдашов, географ, руководитель белорусских антарктических экспедиций:

"Процесс возникновения из небытия, с нулевой отметки, первого современного объекта, Белорусской антарктической станции, если смотреть в историческом разрезе, прошел достаточно быстро. Республика Беларусь обрела собственную точку опоры на шестом континенте. Это значительный шаг вперед, это можно сравнить с выходом в открытый космос".

С того времени Беларусь и Россия базируются по соседству и на ледовом континенте. Свой дом у белорусских ученых там появился в районе полевого лагеря "Гора Вечерняя" в Восточной Антарктиде. Уникальную конструкцию, способную выдерживать порывы шквального ветра и мороз до минус 60 градусов, сделали на белорусском предприятии.