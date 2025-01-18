Что сейчас производят в Минском городском технопарке и по какому принципу там работают резиденты

В Минском городском технопарке сейчас 73 предприятия-резидента широкого профиля. Об этом директор этой площадки Владимир Давидович заявил в "Актуальном интервью".

"Мы не замыкаемся на каком-то узком сегменте. Мы работаем со всеми, кому нужна помощь для развития своего технологического бизнеса", - обозначил директор Минского городского технопарка, указав на выставку, развернутую в здании по адресу Партизанский пр-т, 8. Там можно увидеть основные направления работы резидентов.

Владимир Давидович:

"Это оборудование для медицины, например, мобильные рентгены, центрифуги для крови, различное вентиляционное оборудование, хирургические нити. Конечно же, у нас развито машиностроение, точная металлообработка. Здесь также находятся предприятия, которые делают оптику, основы для того, чтобы печатать микросхемы, оборудование для термообработки стали".

Гость интервью также упомянул предприятия, выпускающие торговое оборудование, велозавод, который сейчас по-новому работает и выпускает совершенно новый продукт в виде электрических устройств для передвижения людей. Есть предприятия, занимающиеся дронами вертолетного типа.