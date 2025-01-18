Актуальное интервью | Владимир Давидович 18.01.2025

В Минском городском технопарке сейчас 73 предприятия-резидента, и они очень широкого профиля. Об этом директор этой площадки Владимир Давидович заявил в "Актуальном интервью". - Какую аренду предлагает Минский городской технопарк и кого освобождает от уплаты налога на прибыль? - Что сейчас производят в Минском городском технопарке и по какому принципу там работают резиденты ? - Какие этапы нужно пройти, чтобы стать резидентом Минского городского технопарка?