В Минском городском технопарке сейчас 73 предприятия-резидента, и они очень широкого профиля.
Об этом директор этой площадки Владимир Давидович заявил в "Актуальном интервью".
- Какую аренду предлагает Минский городской технопарк и кого освобождает от уплаты налога на прибыль?
- Что сейчас производят в Минском городском технопарке и по какому принципу там работают резиденты ?
- Какие этапы нужно пройти, чтобы стать резидентом Минского городского технопарка?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Владимир Давидович
18.01.2025
Актуальное интервью | Душан Пророкович
17.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Лашук
17.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Чуприс
17.01.2025
Актуальное интервью | Вячеслав Данилович
15.01.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Пантус
14.01.2025
Актуальное интервью | Андрей Бекета
12.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Медведев
11.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Курочкина
10.01.2025
Актуальное интервью | Юрий Назаренко
10.01.2025
Актуальное интервью | Николай Зарубицкий
09.01.2025
Актуальное интервью | Эван Ньюман
09.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков
09.01.2025
Актуальное интервью | Алексей Богданов
08.01.2025
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила
06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина
06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская
04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль
03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов