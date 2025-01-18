Какие этапы нужно пройти, чтобы стать резидентом Минского городского технопарка

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Сейчас намного проще начать предпринимательскую деятельность с помощью технопарков. Как попасть, например, в Минский городской технопарк, рассказал директор этой площадки Владимир Давидович в "Актуальном интервью".

Владимир Давидович:

"У нас есть экспертный совет, члены этого экспертного совета принимают решение о том, достойно ли предприятие стать резидентом технопарка. В экспертный совет входят представители наших учредителей: в первую очередь Мингорисполкома, Белорусского государственного университета (ученые оценивают проекты) и Белорусского инновационного фонда (оценивают реализуемость проектов с точки зрения экономики)".

По словам гостя интервью, стадии прохождения экспертного совета очень просты. Нужно заполнить два документа. Первый - анкета, чтобы информация о резиденте не потерялась. Второй документ - это бизнес-проект. "Это упрощенный бизнес-план, где вы показываете перспективу своего развития в течение ближайших 3 лет, - уточнил директор Минского городского технопарка. - там будет прописано, как вы будете развиваться, создавать рабочие места, планировать объем выпуска продукции, кто ваши конкуренты, как будете с ними бороться, и главное, в чем ваша инновация".