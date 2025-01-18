Какую аренду предлагает Минский городской технопарк и кого освобождает от уплаты налога на прибыль

Когда предприниматель начинает свою деятельность в сфере Hardware (производство материальных частей устройств - прим. ред.), ему нужно оборудование, квалифицированный персонал. И с этим помогает Минский городской технопарк. Об этом директор этой площадки Владимир Давидович заявил в "Актуальном интервью".

Гость интервью отметил, что у тех, кто производит "железо", барьер входа на рынок очень высокий, ведь нужно купить специальное оборудование. "Мы служим для того, чтобы этот барьер снизить. Помещения, где они (производители - прим. ред.) расположатся у нас, абсолютно современные, подготовленные для размещения предприятий", - заметил директор Минского городского технопарка.

Владимир Давидович:

"Здесь им не надо заботиться о том, что надо где-то что-то найти, вложиться в ремонт. Они все получают сразу и по низкой стоимости. Для ориентира могу сказать, что на площадке по ул. Солтыса сейчас холодная аренда (то есть без дополнительных каких-то оплат) составляет примерно 10 рублей за 1 кв. м. Это очень низкая цена, доступная начинающим предпринимателям".