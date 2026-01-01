3.71 BYN
Изюминка БТ - телесемья Сергея Гусаченко и Ольги Макей
Записать интервью с пометкой "эксклюзив" - иногда это тот еще квест. Договоренности, письма, личные контакты, журналистская смекалка и смелость. О ярких моментах своей работы в телефильме "Люди из телевизора" рассказали первый заместитель Председателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко и замдиректора телеканала "Первый информационный" Ольга Макей.
Работать здесь и сейчас приходится и в чужой стране, даже если охрана встает на пути.
Несколько лет назад Сергей Гусаченко с телевизионной командой был в командировке в Вильнюсе. "Обычно рядовая командировка, такой мини-пресс-тур, который не предполагал никаких важных тем. И вот, работая над видовыми планами Вильнюса, снимая планы города недалеко от выставочного центра, мы совершенно случайно узнали, что там находится президент Литвы. В голове возникла просто шальная мысль: почему бы не записать интервью?"
На то время глава литовского государства просто села в машину, журналист хотел подойти к машине, но охранник преградил путь. "Я ему все объяснил. Я просто помню, как открывается стекло Mercedes и у меня спрашивают, собственно говоря, о цели визита. Мы включаем микрофон и записываем это интервью", - вспоминает Сергей Гусаченко.
В Минске, по его словам, никто не верил, что мы так спонтанно смогли записать интервью у главы государства.
Фильм Первого информационного к 70-летию Белорусского телевидения
"Командировок интересных было, на самом деле, очень много. Например, по-моему, в 2015 году были в Париже, сразу после теракта, когда в театре "Батаклан" террористы расстреляли большое количество людей. Спустя пару дней сразу поехали туда", - рассказал Сергей Гусаченко.
"Мы больше не те, кем были до этой пятницы, 13-го", - говорят о трагедии парижане - так прозвучала фраза в его репортаже из Парижа.
"Нам удалось найти родственников тех людей, которые пострадали, - рассказал он. - И нам даже удалось найти человека, который хотел купить билет в этот театр, но просто не успел. Потому что проспал дома и пришел слишком поздно к кассе, и оказалось, что билетов уже нет. Поэтому если брать какие-то эмоциональные вещи, то, наверное, это вот такие командировки".
Говоря о колоритных командировках, Сергей Гусаченко вспомнил поездку в Калининград, когда на сутки выходили в море на корабле. "На Балтике очень мелкая волна, и даже опытные капитаны поначалу не справляются с ней - укачивает. Поэтому, когда мы поняли, что наступает самая активная часть съемок, когда поднимается трал, эта рыба вся оказывается на палубе, ее нужно сортировать таким большим сачком, раскладывать по ящикам и так далее, мы понимаем с оператором, что просто не можем выйти на палубу по состоянию здоровья, - рассказал он. - От укачивания не помогали специальные таблетки, которые мы покупали, абсолютно ничего. Это был такой, наверное, мини-подвиг, если посмотреть, оглядываясь назад, потому что съемки протекали так: ты снимаешь 3 минуты видео - и тебе опять становится плохо. Но так или иначе мы отсняли это, был большой специальный репортаж, по-моему, назывался "Ночной дозор".
У журналистов есть здоровая конкуренция и командная работа. В случае телесемьи Сергея Гусаченко и Ольги Макей это только на пользу эфиру. Ну а как еще воспринимать такие предложения супруги? И кто вообще побеждает: супруга или журналист?
"Когда у Сергея была командировка в Бразилию для проекта "Понятная политика", я до этого уже была в этой стране на Олимпийских играх и помнила прекрасно, как там обстоят дела. Я говорю Сергею: "Обязательно побывай в фавелах, сними про них. Там страшно, опасно и ужасно". Жена отправляет мужа (для телевизионщиков это нормально) в самый опасный район, в самое пекло. И Сергей туда поехал", - рассказала Ольга Макей.
Сергей Гусаченко:
"Мы съездили и сняли довольно колоритный материал оттуда, который, в принципе, был одной из фишек этого фильма. Надо понимать, просто реалии Бразилии. Мы поехали в фавелу, которая открыта для общества, потому что в основном там есть поселения, куда даже полиция, в общем-то, боится заходить".
Ольга Макей - репортер с большим стажем, долго работала в президентском пуле и даже стала коллекционером.
"Я собираю президентские справки с разных мероприятий. Одна из первых, которая у меня сохранилась из таких справок, за 2010 год. Совещание у Президента по хоккею. Я тогда только начинала работать в президентском пуле, а это было как раз после Олимпиады в Ванкувере. И меня тогда впечатлила строгость белорусского Президента, как он детально разбирал результаты нашей хоккейной команды", - поделилась воспоминаниями Ольга Макей.
Сегодня - космодром Байконур, завтра - Сингапур, потом - Нью-Йорк. Каких только командировок не было! Бывало, прилетаешь, - вспоминает Ольга, - а чемодана нет. Или Олимпиада, а тут ковид, и оператор на карантине.
Но, по словам Ольги Макей, использование мобильного телефона для съемок оказалось даже удобным. "Ты записал сам себя, какой-то свой стендап, поснимал все вокруг. В телефоне же это все можно смонтировать, наложить музыку и сразу же передать это на эфир. Так мы действительно делали", - сказала она.
"Более того, вот смотрите, как стало интересно. Еще несколько лет назад на тех же президентских мероприятиях, если бы журналист все подряд начинал снимать на мобильный телефон, где-то там ходить, где не положено, на него бы как минимум косо посмотрели. Сейчас же Президент Беларуси и пресс-служба пошли нам навстречу. И наши журналисты где-то с мобильными телефонами, какие-то кулуарные моменты вообще без проблем снимают, тому подтверждение - рубрика "Время Первого". Мне кажется, что даже Президент понимает, что людям сейчас это интересно", - считает замдиректора телеканала "Первый информационный".