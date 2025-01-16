Кому было выгодно пускать фейки о протестах в Беларуси и кто оказался под давлением мятежников

Инфообслуга Госдепартамента США с белорусскими корнями, находящаяся внутри Республики Беларусь и за ее пределами, подогревала публику фейками и ложью в период мятежа в 2020 года, устроенного во время выборов Президента Беларуси.

Фейки об "убитых" и "без вести пропавших"

Фейки становились вирусными, а журналистика - манипуляцией массами: и теми, кто в толпе, и теми, кто наблюдает с экранов телефонов. В первые же дни протестов подконтрольные Западу пропагандисты сделали вбросы о десятках погибших от рук силовиков. Так, например, один из врачей на одном из видео оказался ряженым, придумавшим цифры убитых и раненых. Однако со временем появилось еще больше и ряженых, и анонимов, и вбросов о пропавших без вести.

Так называемые независимые СМИ готовили для белорусов ловушку отчаяния, чтобы еще больше и больше людей попались на эмоциональные порывы, чтобы еще больше было негодующих, а значит, и участников мятежа.

Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:

"Общественное сознание тогда накачивалось кровью со всех сторон. Родились фейки об изнасилованных проститутках, о беременных девочках, которые потеряли своих детей, об изнасилованных мальчиках палками. Потом все оказалось ложью, и люди увидели, что им просто скармливали фейки. Но в то время это было частью информационной угрозы, гибридной войны, которая была развязана против Беларуси".

Фейки о количестве протестующих

Находясь в кураже, антибелорусские пропагандисты соревновались во лжи. Количество вышедших на улицы белорусской столицы завышали, и не в два-три раза, а в десять и более раз. 200 тыс., 500 тыс. и даже "насчитывали" миллион.

Впрочем, на имеющихся фото, едва ли удастся насчитать у стелы более 50 тыс. человек.

"Силовиков, да и всех несогласных, надо сжигать", - писали протестные каналы и чаты, давая еще и адреса. Темпы обновления строки - раз в пару минут. Человек, читающий короткие сообщения в Telegram, просто не успевал сориентироваться. Способность анализировать у части населения стерлась напрочь. Перед глазами были только буквы и картинки. Человек стал легкой добычей для манипулятора и инструментом для мятежа, тем более, что антигосудартственные пропагандисты лихо удаляли со своих интернет страниц любую альтернативную точку зрения. Цель - ввести людей в заблуждение и показать, что в поддержку власти вообще никто не выступает. Так, например, поступал в те дни портал TUT.BY* (*признан экстремистским в Беларуси).

Рупоры мятежа должны были показывать картину не только якобы "бесчинств власти", но и имитацию единства, мол, день ото дня на улицы стихийно выходит все большее число людей.

Фото: РИА Новости

Стихийно, но каждый раз по расписанию устраивались марши студентов, пенсионеров, инвалидов, женские. Воскресные - общие. Мужчины и женщины, молодые и старые, горожане и крестьяне, рабочие и предприниматели, верующие и атеисты и, конечно же, военные, милиционеры и чиновники - так шла отработка по столбам власти.

Фейк о бегстве из Беларуси Александра Лукашенко

В конце августа 2020-го толпа, управляемая Telegram-каналами из-за рубежа, двигалась ко Дворцу Независимости в Минске. Все это время ежедневно в мессенджеры вбрасывались фейки, что "Борт № 1 вылетел в Турцию", "Лукашенко бежал, как бежал Янукович". Но нет, не бежал. Он находился в ситуативном центре.

У Дворца Независимости кордоном стояли силовики. Им и их семьям в это время было непросто. Свежи в памяти были события Майдана, когда "Беркут" был предан и поставлен на колени под угрозой расправы. Но неожиданно Дворца Независимости приземлился вертолет, из которого вышел Президент. Александр Лукашенко направился на проспект Победителей, от чего тут же начала рассасываться толпа протестующих.

О давлении на сторонников Президента

Давление в те дни начало оказываться на государственных служащих и военных. "Вы должны перейти на светлую сторону" - обращались к ним мятежники. Те, что слабее, становились винтиком в системе госпереворота. Спортсмены вместо тренировок "ушли" в политику. Несогласных с мятежниками публично стали подвергать травле. Для начала публиковали личные данные в открытом доступе. Далее подключались угрозы, а некоторым даже сожгли машины.

До выборов в Telegram появились тематические чаты медиков, силовиков, военных, артистов, спортсменов, журналистов. Практически сразу из игры пытались вывести сотрудников государственных СМИ, среди них были представители индустрии развлечений. В те дни у истоков многочисленных флешмобов стояли так называемые ивенты, которые давали указания телевизионным, а по совместительству часто и свадебным ведущим, уйти из гостелекомпаний. Иначе можете остаться без свадеб и денег, а еще желательно бы опубликовать пост с осуждением власти. Нужный текст - пришлем. Те, кто потрусливее и мелочнее, так и сделали.

У целого ряда медийных лиц в одночасье возникли одинаковые посты в Instagram. Все на одну тему. И это нарастание сопровождалось давлением на госжурналистов, чиновников, служащих, членов ЦИК и участковых комиссий. Это давление разделяло общество на две части. Марат Марков, председатель правления ОНТ (2017-2024 гг.)

Он также рассказал, что тогда могли принести венки под двери, а на телефоны лететь тысячи сообщений в течение суток. И все это делалось с одной целью - заставить уйти с экрана, переметнуться, предать свою страну, Президента, телекомпанию, СМИ.

Под здания телеканалов пригнали ничтожную в масштабах двухмиллионного Минска, но крикливую толпу. Кричали, что требуют правды и тут же американским пропагандистам, как ни в чем не бывало, признавались, что белорусское государственное телевидение никогда не смотрели. Чуть позже среди них телевизионщики с удивлением обнаружили представителей той самой пресловутой массовки, которая еще неделю-другую назад снималась за деньги в развлекательных проектах этих же телеканалов. Работа прошла по всем слоям населения и профессиональным группам. Впрочем, скоро стало очевидным, что за митингами часто стояли все те же карусельщики.

По задумке провокаторов, страна должна была остановиться, а заводы должны "сдетонировать" и поставить на прикол экономику - не на день, не на два, причем только государственные. Ни одно частное предприятие в стачку не должно было уйти. По большому счету, случись такое, о пенсиях, бесплатной медицине или пособиях для матерей в декрете можно было бы забыть.

Организаторы мятежа пообещали помощь всем, кто уволится, но соврали. Годы покажут, что только счастливчикам достались несколько суповых наборов, да колбаса с консервой. В перспективе такие заводы с выстроенной годами работой после захвата власти ушли бы с молотка западным "инвесторам", а станки - на иголки. Но тогда, в 2020-м, под стенами и внутри заводов стояли провокаторы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Группы деструктивно настроенных пытались проводить свои акции возле МТЗ, ЗАО "Атлант". Пытались подавать картинку, когда люди просто шли на работу, что они якобы протестуют. Но на самом деле даже сами люди, которые работают на этих предприятиях, задерживали провокаторов и отдавали милиции. Таких случаев было очень много".

Что купировало протест

В июле 2020 года об МЗКТ говорили в восторженных тонах, даже несмотря на коронавирусные сложности. Минский завод колесных тягачей - бренд уровня МТЗ и МАЗ. Рост производства за полугодие составлял 15 %. Такими показателями в 2020-м не способны были похвастаться даже западноевропейские предприятия. Но все же часть заводчан решили бастовать.

Александр Лукашенко на МЗКТ в 2020 году

И здесь случился один из самых ключевых моментов не только в истории купирования мятежа, но и в новейшей истории Беларуси в целом - на предприятие отправился Президент Беларуси Александр Лукашенко. В какой-то момент казалось, что диалога не будет и Президент покинет сцену, чтобы спуститься к рабочим. Из толпы были все еще слышны крики, но с каждым шагом Александра Лукашенко голоса становились тише.

Митинг сторонников власти 16 августа 2020 года

16 августа 2020 года в белорусской столице на площади Независимости прозвучал ответ белорусов. Не под БЧБ-полотнищами, которые держали в 1940-х годах приспешники Гитлера, а под государственными флагами, которые сами белорусы выбрали демократическим решением большинства на референдуме. На площади в этот день присутствовали десятки тысяч человек - рабочие, представители трудовых коллективов и организаций. Это стал судьбоносный митинг - митинг сплоченности и единства, которые так нужны были в это время стране. Это стало посылом всему миру - не верьте западной пропаганде, Президента в стране поддерживают, и таких людей абсолютное большинство. Задача - не дать погрузить страну в хаос, из которого, как Украина, уже можно больше никогда не выбраться.

Александр Лукашенко, 16.08.2020 года:

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация".

Фото: sb.by

В стране пытались сотворить вакханалию, разрушить то, что десятилетиями поднималось из руин, строилось, прошло кризисы и межвластие. Силовики, медики, учителя, рабочие, журналисты, люди труда, матери и отцы - все, кому не безразлично будущее, которое сейчас находится под угрозой, смогли дать отпор этой обезумевшей чуме.

Спустя время ситуация нормализовалась, а мятеж провалился. Однако провал "беломайдана" не означал отказа от таких операций в дальнейшем. И единственным верным решением было белорусское народное единство от мала до велика, и 2021 год в Беларуси прошел именно под таким лозунгом.