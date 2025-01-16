Сломанные скамейки и 40 раненых силовиков: как и зачем в Беларуси хотели сделать госпереворот

Для проведения мятежа и протестов в Беларуси в 2020 году все задумывалось расчетливо и цинично, а еще при спонсорской поддержке западных структур. На разрушение независимости Беларуси Запад и его структуры вложили более 6 млрд долларов.

Однако не только западные спецслужбы вели свою работу. Без дела не сидели и белорусские силовики, перекрывая ячейку за ячейкой. Белорусский госпереворот пришлось срочно переодеть в юбку. И в Минске флаг протеста после задержанного за беспардонное разжигание социальной ненависти и другие правонарушения Сергея Тихановского подхватила с подачи кураторов его жена-домохозяйка Светлана Тихановская. Ничего удивительного: семейный бюджет - общий, а вложенные деньги необходимо отрабатывать.

Во время обыска на даче матери блогера Сергея Тихановского нашли 900 тыс. долларов, а еще рации, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинку для счета денег.

Пока медиаподобные структуры бились в истерике, что деньги блогеру подбросили, его мать и жена как ни в чем не бывало обсуждали их судьбу и подтверждали в разговоре, что деньги их. Все 900 тыс. долларов. И расставаться с ними им очень не хотелось.

В день выборов, 9 августа 2020 года, началась активная фаза "беломайдана". Напряженная обстановка на участках складывалась уже с середины дня. Людям не давали спокойно проголосовать - провокаторы пускали в ход уже опробованную схему каруселей, умышленно тянули время, находясь в кабинках по 5-10 минут, долго не покидали участки. Ближе к вечеру на некоторых из них начали образовываться искусственные очереди. К закрытию стали слышны крики, что власти намеренно не дали гражданам реализовать свое выборное право.

Но ситуация была абсурдна - два участка было в одной школе. В 20:00 на одном все проголосовали, и там уже было пусто, на другом, в соседней двери, - огромная очередь.

Ближе к 20:00 стала поступать информация о том, что на нескольких участках не расходятся люди, создается искусственное столпотворение, выстраиваются какие-то колоссальные очереди якобы не успевших проголосовать. Стоял вопрос, что делать. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова рассказала о том, что происходило 9 августа: "Я говорю: Александр Григорьевич, есть еще очереди на избирательных участках, людей много, но по закону мы должны закрыть участки в 20:00. Для этого были все возможности, чтобы реализовать свое право - и досрочно, и в основной день. На что мне Александр Григорьевич ответил: "Нет, надо продлить время работы избирательных участков, пусть люди проголосуют. Я тебя заверяю, что через 20 минут очередей не будет".

Наталья Кочанова моментально дала команду продлить время работы участков, но как только это было сделано, очереди практически рассосались.

9 августа заблокировали работу 33 избирательных участков по всей Беларуси. Соответственно и 33 избирательных комиссий, члены которых подвергались психологической атаке. В адрес ни в чем не повинных людей звучали угрозы. Они не могли покинуть свои рабочие места, опасаясь расправы со стороны собравшихся под окнами. В такой ситуации членов избирательных комиссий пришлось эвакуировать.

Были заблокированы выходы и входы. Не смогли выйти из администрации до пяти часов утра. Нам сказали выключить свет, отойти от окон, чтобы не было никаких провокаций. Наталья Воронова, член центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Беларуси в 2020 году

Голосование еще не было завершено, и о подсчете голосов не могло идти речи. Однако на пульт правоохранителей уже начали поступать сообщения, что у Дворца спорта в Минске собираются агрессивные молодчики.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Даже еще не закрыли участки, а во многих районах Минска уже вспыхнули массовые беспорядки, происходили нападения на сотрудников ОМОН. Это были спланированные, подготовленные группы. Кто-то проводил несанкционированные мероприятия в районе избирательных участков, кто-то - хаос и беспорядки в городах, у некоторых групп была задача нападать на сотрудников МВД. Если говорить о слоях населения, кто участвовал в протестах, то это были лица, злоупотребляющие спиртными напитками, ранее судимые".

Они блокировали движение в центре Минска, нападали на сотрудников милиции. Через Telegram-каналы толпу вели к точке сбора, к парку Победы, ведь инструкции к действиям появились еще накануне.

В ночь с 9 на 10 августа начались погромы и нападения на милицию. В Пинске толпа в прямом смысле слова избивала сотрудников местного РОВД.

В Минске радикалы двигались в сторону Дворца Независимости, но правоохранителям удалось рассредоточить толпу. По аналогии с украинским сценарием кураторы планировали штурм УВД Минской области, чтобы впоследствии завладеть огнестрельным оружием. Призывы по захвату зданий распространялись в Новогрудке, Кареличах и Гомеле. Толпа ломала тротуары и бордюры, вырывала мусорные контейнеры и скамейки, а далее все это летело в правоохранителей.

Фото: РИА Новости

Когда стояли боевые порядки, сотрудников забрасывали камнями, писали на щитах разные слова, а это все расценивается как нападение на сотрудников органов внутренних дел. Но мы очень долго терпели, мы уговаривали их. Иван Кубраков

Видео, где протестующие настолько мирные и культурные, что прежде чем встать на лавочку снимали обувь, облетело весь интернет. Как правило, такие фото делались для передовых западных и белорусских антигосударственных пропагандистских СМИ.

А так выглядела сама столица после "мирного", по версии коллективного Запада, протеста. В эти поствыборные ночи были тяжелые и бессонные, ведь Минск пытались превратить в поле боя.

По плану мятежников, пока агрессивная толпа радикалов беспорядками на улицах отвлекала на себя силовые структуры, заговорщики захватили бы административные здания. План был подготовлен заранее, а обсуждался на сходках мятежников еще до дня выборов. То, что происходило на улицах - попытка запугать общество агрессивной толпой. Они понимали, что представляют абсолютное меньшинство, и поэтому действовать нужно было быстро.

Только в ночь после выборов по стране задерживали более 3 тыс. человек, 1 тыс. из этого числа - в Минске. Около 40 силовиков получили ранения. Задержанных вскоре отпустили по домам, развеяв раздуваемый пропагандистами фейк о нечеловеческих пытках в застенках на Окрестина.

Фото: РИА Новости

Замминистра МВД Беларуси (2017-2020 гг.) Александр Барсуков приехал на Окрестина сам. Обошел все камеры, где каждый мог задать ему вопрос. "После второго часа обхода моя рубаха была мокрой. Я с ними разговаривал. Если кому-то нужно было позвонить, я доставал свой телефон. Пожалуйста, звони своей маме", - рассказал он.

Все это происходило до объявления результатов голосования, однако госпереворотчиков цифры не интересовали, потому что стояла задача погрузить страну в пучину хаоса.