Сломанные скамейки и 40 раненых силовиков: как и зачем в Беларуси хотели сделать госпереворот

Погода в Беларуси
Гродно5°
Могилев3°
Минск4°
Брест3°
Гомель3°
Витебск2°
Минск
4°
Для проведения мятежа и протестов в Беларуси в 2020 году все задумывалось расчетливо и цинично, а еще при спонсорской поддержке западных структур. На разрушение независимости Беларуси Запад и его структуры вложили более 6 млрд долларов.
Однако не только западные спецслужбы вели свою работу. Без дела не сидели и белорусские силовики, перекрывая ячейку за ячейкой. Белорусский госпереворот пришлось срочно переодеть в юбку. И в Минске флаг протеста после задержанного за беспардонное разжигание социальной ненависти и другие правонарушения Сергея Тихановского подхватила с подачи кураторов его жена-домохозяйка Светлана Тихановская. Ничего удивительного: семейный бюджет - общий, а вложенные деньги необходимо отрабатывать.
Пока медиаподобные структуры бились в истерике, что деньги блогеру подбросили, его мать и жена как ни в чем не бывало обсуждали их судьбу и подтверждали в разговоре, что деньги их. Все 900 тыс. долларов. И расставаться с ними им очень не хотелось.
В день выборов, 9 августа 2020 года, началась активная фаза "беломайдана". Напряженная обстановка на участках складывалась уже с середины дня. Людям не давали спокойно проголосовать - провокаторы пускали в ход уже опробованную схему каруселей, умышленно тянули время, находясь в кабинках по 5-10 минут, долго не покидали участки. Ближе к вечеру на некоторых из них начали образовываться искусственные очереди. К закрытию стали слышны крики, что власти намеренно не дали гражданам реализовать свое выборное право.
Но ситуация была абсурдна - два участка было в одной школе. В 20:00 на одном все проголосовали, и там уже было пусто, на другом, в соседней двери, - огромная очередь.
Ближе к 20:00 стала поступать информация о том, что на нескольких участках не расходятся люди, создается искусственное столпотворение, выстраиваются какие-то колоссальные очереди якобы не успевших проголосовать. Стоял вопрос, что делать.
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова рассказала о том, что происходило 9 августа: "Я говорю: Александр Григорьевич, есть еще очереди на избирательных участках, людей много, но по закону мы должны закрыть участки в 20:00. Для этого были все возможности, чтобы реализовать свое право - и досрочно, и в основной день. На что мне Александр Григорьевич ответил: "Нет, надо продлить время работы избирательных участков, пусть люди проголосуют. Я тебя заверяю, что через 20 минут очередей не будет".
Наталья Кочанова моментально дала команду продлить время работы участков, но как только это было сделано, очереди практически рассосались.
9 августа заблокировали работу 33 избирательных участков по всей Беларуси. Соответственно и 33 избирательных комиссий, члены которых подвергались психологической атаке. В адрес ни в чем не повинных людей звучали угрозы. Они не могли покинуть свои рабочие места, опасаясь расправы со стороны собравшихся под окнами. В такой ситуации членов избирательных комиссий пришлось эвакуировать.
Были заблокированы выходы и входы. Не смогли выйти из администрации до пяти часов утра. Нам сказали выключить свет, отойти от окон, чтобы не было никаких провокаций.
Голосование еще не было завершено, и о подсчете голосов не могло идти речи. Однако на пульт правоохранителей уже начали поступать сообщения, что у Дворца спорта в Минске собираются агрессивные молодчики.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Даже еще не закрыли участки, а во многих районах Минска уже вспыхнули массовые беспорядки, происходили нападения на сотрудников ОМОН. Это были спланированные, подготовленные группы. Кто-то проводил несанкционированные мероприятия в районе избирательных участков, кто-то - хаос и беспорядки в городах, у некоторых групп была задача нападать на сотрудников МВД. Если говорить о слоях населения, кто участвовал в протестах, то это были лица, злоупотребляющие спиртными напитками, ранее судимые".
Они блокировали движение в центре Минска, нападали на сотрудников милиции. Через Telegram-каналы толпу вели к точке сбора, к парку Победы, ведь инструкции к действиям появились еще накануне.
В ночь с 9 на 10 августа начались погромы и нападения на милицию. В Пинске толпа в прямом смысле слова избивала сотрудников местного РОВД.
В Минске радикалы двигались в сторону Дворца Независимости, но правоохранителям удалось рассредоточить толпу. По аналогии с украинским сценарием кураторы планировали штурм УВД Минской области, чтобы впоследствии завладеть огнестрельным оружием. Призывы по захвату зданий распространялись в Новогрудке, Кареличах и Гомеле. Толпа ломала тротуары и бордюры, вырывала мусорные контейнеры и скамейки, а далее все это летело в правоохранителей.
Когда стояли боевые порядки, сотрудников забрасывали камнями, писали на щитах разные слова, а это все расценивается как нападение на сотрудников органов внутренних дел. Но мы очень долго терпели, мы уговаривали их.
Видео, где протестующие настолько мирные и культурные, что прежде чем встать на лавочку снимали обувь, облетело весь интернет. Как правило, такие фото делались для передовых западных и белорусских антигосударственных пропагандистских СМИ.
А так выглядела сама столица после "мирного", по версии коллективного Запада, протеста. В эти поствыборные ночи были тяжелые и бессонные, ведь Минск пытались превратить в поле боя.
По плану мятежников, пока агрессивная толпа радикалов беспорядками на улицах отвлекала на себя силовые структуры, заговорщики захватили бы административные здания. План был подготовлен заранее, а обсуждался на сходках мятежников еще до дня выборов. То, что происходило на улицах - попытка запугать общество агрессивной толпой. Они понимали, что представляют абсолютное меньшинство, и поэтому действовать нужно было быстро.
Только в ночь после выборов по стране задерживали более 3 тыс. человек, 1 тыс. из этого числа - в Минске. Около 40 силовиков получили ранения. Задержанных вскоре отпустили по домам, развеяв раздуваемый пропагандистами фейк о нечеловеческих пытках в застенках на Окрестина.
Замминистра МВД Беларуси (2017-2020 гг.) Александр Барсуков приехал на Окрестина сам. Обошел все камеры, где каждый мог задать ему вопрос. "После второго часа обхода моя рубаха была мокрой. Я с ними разговаривал. Если кому-то нужно было позвонить, я доставал свой телефон. Пожалуйста, звони своей маме", - рассказал он.
Все это происходило до объявления результатов голосования, однако госпереворотчиков цифры не интересовали, потому что стояла задача погрузить страну в пучину хаоса.
Провал "беломайдана" и нормализация ситуации в Беларуси. Кто хотел поджечь Беларусь. Кто строчил фейки и как разжигали ненависть белоруса к белорусу. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "Время выбрало нас".