Кто был заказчиком протестов в Беларуси в 2020 году и какую роль в этом сыграли "независимые" СМИ

Любая электоральная кампания - стресс для государства и ее общества. Президентские выборы 2020 года не стали исключением. С 1994-го Запад не устраивало, что Беларусь была неподконтрольна глобальным элитам.

С того времени уже было предпринято минимум семь попыток госпереворота. К электоральной кампании 2020 года Запад начал готовиться заблаговременно, выделяя миллионы долларов для пятой колонны. Пандемия коронавируса стала отличным временем, чтобы попытаться свергнуть власть.

В 2020-м мир стал жить по новым правилам, которые диктовала угроза ковида - Европа закрыла предприятия, нарушилась транспортная логистика, потерпел бедствие бизнес, а люди оказались заперты в четырех стенах. Но Беларусь не изменила темп жизни, а успешно подстроилась под новые условия - врачи спасали жизни, предприятия выпускали продукцию, а людей не оставляли закрытыми в домах, а за выход на улицу никому не грозил ни штраф, ни арест.

Однако начала искусственно нагнетаться истерия. То, мол, статистику смертности скрыли, то власти в целом вели страну к уничтожению. И это все было подготовкой к большому мятежу.

Из-за пандемии коронавируса электоральная кампания 2020-го проходила в необычных условиях. Впервые обязательной экипировкой для участников инициативных групп стали средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Очевидно, что власти могли перенести дату выборов - поводом послужила бы эпидобстановка, могли запретить и массовые скопления людей. Ведь еще пару месяцев назад этого требовали псевдо-либералы, крича, что ковид будет всегда. Но Президент Беларуси Александр Лукашенко на это не пошел - выборы значит выборы. Примечательно, что эти же так называемые оппозиционеры, несмотря ни на какие вирусы, вывели людей на улицы без каких бы то ни было социальных дистанций.

В 2020-м Беларусь снова стала полигоном для отработки методик цветных революций - были улицы, толпы, хаос, забастовки, угрозы и попытка разделить общество на "наших" и "ваших". Делалось все, словно под копирку киевского Майдана 2014 года, но без самого Майдана как действующего лагеря.

Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси (1996-2021 гг.):

"Они предпринимали попытки и ранее, может быть, в 2015 году были совсем слабенькими. Через парламент пытались тоже насадить и внедрить своих апологетов мышления, которое они продвигали. Более того, в 2020 году в Беларуси не было из-за ковида даже международных наблюдателей. Мы их просто не пригласили. Ограничений было много, тем не менее определенные наблюдатели все-таки были, и это, прежде всего, представители дипломатических миссий".

Она также вспомнила, как ужасно вели себя те самые международные наблюдатели. Один человек (представитель из Польши) даже был удален председателем участковой комиссией с участка. "Они вообще не видели ни берегов, ни краев. Такой случай произошел впервые в истории наблюдения за выборами в Беларуси", - рассказала она.

Тогда ситуация стала напоминать историю Гонконга, где для раскачивания общества использовали WhatsApp и Telegram. По сути, технология стала гибридом Украины, Гонконга и так называемого "венесуэльского прецедента".

И все это происходило на фоне непростых отношений Беларуси с США, которым наша страна отказала в просьбе фактически вступить в войну с Россией. Для наглядности использовались все те же дешевые, но отработанные на многих странах приемы - цвета и символы, цветы и плакаты, призывы к гражданскому неповиновению. В новейшей истории попытки смещения действующей власти строятся по универсальной схеме.

Чистосердечное признание в том, что так называемая оппозиция готовится не к выборам, а боевому захвату власти, начало декларироваться публично еще в октябре 2019 года - фактически за год до дня президентских выборов.

Оппозиционеры заявляли, что необходимо провести в ближайшее время во всех регионах страны предварительный отбор и подготовку "кандидатов протеста". Организовать протестные акции во всех крупных городах страны. "Доказано, что по всему миру 3,5 % населения выходит на улицы достаточно продолжительный срок, и власть просто начинает рассыпаться. Вот это наш план", - говорили они.

Коварство таких технологий заключается в том, что при поддержке извне всего 3 % крикливого меньшинства в масштабах страны могут быть достаточны для формирования армии мятежа. Примечательно, что годом ранее сообщалось, что якобы оппозиция не способна была собрать на своих митингах даже эти 3 %.

Уличные акции игнорировали даже так называемые "незалежные" СМИ. Однако в преддверии выборов все они выстроились в единую систему. Цель - зарядить людей на свержение власти. Появились новые лица, блогеры и Telegram-каналы, связанные друг с другом. В дни мятежа они стали сетью координации беспорядков.

Основным действующим лицом стала никому не известная фигура - хамоватый блогер Сергей Тихановский. Он появился словно черт из табакерки за год до выборов. Он - политический тамада, который, не стесняясь, часто откровенно нарушая закон, продвигал идею протеста, но только пока медийно.

"Представьте, когда мы зарядим Беларусь уже не к 9 мая, а к 9 августа. Ух, будут выборы какие замечательные", - говорил Тихановский.

Он не скрывал, что мечтает повести Беларусь по катастрофическому пути Украины. Убитая своими же "Небесная сотня" в центре Киева его не смущала и, кажется, даже веселила. Война на Донбассе и тысячи мирных погибших - тем более.

Стартовая точка для картинки у западных пропагандистов называлась "Мы просто мирно погуляем на площади". Пиком должна была стать сакральная жертва - прототип "Небесной сотни". А далее должно было произойти свержение власти неконституционным путем с последующими расправами без суда и следствия.

Фото: РИА Новости

В Беларуси готовили Майдан. В анонимные Telegram-каналы под радостные аплодисменты инфообслуги Госдепа США в лице якобы независимых белорусских СМИ сливали данные с номерами телефонов и адресами проживания журналистов, учителей, спортсменов, депутатов, силовиков и родных этих людей. Там же была и инструкция-призыв - мол, в каждом обществе найдутся люди, которые знают, что делать в таких случаях. И от светлых и невероятных начали сыпаться угрозы с расправами целым семьям, в том числе и детям. Под ударом были даже члены избирательных комиссий еще с прошлых парламентских выборов. Население подогревали поэтапно.

Сначала создали платформу, где писали, что все население давно против Президента, поэтому будьте готовы к фальсификации выборов. И сразу же таким образом вкладывается мысль о необходимости протестовать, и протестовать не тихо на кухнях, а выйти и это показать. Очень скрытно, мощно, организованно и спланированно качалась годами ситуация. Юрий Караев, министр МВД Беларуси (2019-2020 гг.), помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области

Ситуация обострилась в период сбора подписей. Один из важнейших элементов мятежа - массовость протестов. Нет, ее в реальной жизни может и не быть, но ее просто нужно и можно показать в виртуальном пространстве, и так при сборе подписей появились пресловутые карусельщики.

Немногочисленным собравшимся показывали куда становиться, чтобы картинка выглядела колоритнее, ведь в кадре должно было быть много людей. Один из любимых фокусов - с очередями: если уже подпись поставлена, нужно перейти в конец очереди. И так весь день. На следующем этапе сбора тоже нужно прийти снова постоять в растянувшейся цепи для массовки.

Вот пример для наглядности.

Так противники власти "собирали" подписи на Комаровском рынке. Женщина стояла в очереди 24 мая 2020 года.

Через пять дней она оказалась там снова. За ней 24 мая стоял мужчина, и вот он снова там уже 31. Вот так группа создавала видимость нескончаемого потока людей. И все для того, чтобы пропагандисты рассказали всей стране, что люди часами стояли, чтобы отдать свою подпись за противника власти.

Все эти приемы являются не чем-то новым и стихийным, возникшим в Беларуси в 2020 году. Мятежники особо не мудрили, ведь все уже было придумано до них их же хозяевами. Инструкции описаны шаг за шагом - как, например, произвести детонацию общества при низкой поддержке "революционеров". Ее можно использовать в любом регионе, где нужно свергнуть неугодную Западу власть. Методичка американца Джина Шарпа - рецепт госпереворотов, состоящий из 198 пунктов.

То, что в 2020-м мятеж шел по сценарию американца, не случайно. Вашингтон - один из главных бенефициаров потенциального конфликта Беларуси и России. Он же заказчик, он же координатор, он же спонсор. В чем фактически признался сам Майк Помпео (бывший госсекретарь США). Он прилетал в Минск, встречался с Президентом, предлагал вступить в антироссийскую коалицию.

Сейчас уже понятно, что Беларусь хотели втянуть в войну с Россией. Но от Лукашенко он получил отказ, расстроился и решил свергнуть Президента Беларуси. Но мятеж провалился, о чем сильно Помпео сожалеет до сих пор. Вот недавние слова бывшего госсекретаря в интервью пранкерам: "У нас не получилось. Грустно, что их оппозиция не смогла взять власть".

Какие еще нужны доказательства, кто был инициатором мятежа в Беларуси?