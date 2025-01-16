Кто был заказчиком протестов в Беларуси в 2020 году и какую роль в этом сыграли "независимые" СМИ

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Любая электоральная кампания - стресс для государства и ее общества. Президентские выборы 2020 года не стали исключением. С 1994-го Запад не устраивало, что Беларусь была неподконтрольна глобальным элитам.
С того времени уже было предпринято минимум семь попыток госпереворота. К электоральной кампании 2020 года Запад начал готовиться заблаговременно, выделяя миллионы долларов для пятой колонны. Пандемия коронавируса стала отличным временем, чтобы попытаться свергнуть власть.
В 2020-м мир стал жить по новым правилам, которые диктовала угроза ковида - Европа закрыла предприятия, нарушилась транспортная логистика, потерпел бедствие бизнес, а люди оказались заперты в четырех стенах. Но Беларусь не изменила темп жизни, а успешно подстроилась под новые условия - врачи спасали жизни, предприятия выпускали продукцию, а людей не оставляли закрытыми в домах, а за выход на улицу никому не грозил ни штраф, ни арест.
Однако начала искусственно нагнетаться истерия. То, мол, статистику смертности скрыли, то власти в целом вели страну к уничтожению. И это все было подготовкой к большому мятежу.
Из-за пандемии коронавируса электоральная кампания 2020-го проходила в необычных условиях. Впервые обязательной экипировкой для участников инициативных групп стали средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Очевидно, что власти могли перенести дату выборов - поводом послужила бы эпидобстановка, могли запретить и массовые скопления людей. Ведь еще пару месяцев назад этого требовали псевдо-либералы, крича, что ковид будет всегда. Но Президент Беларуси Александр Лукашенко на это не пошел - выборы значит выборы. Примечательно, что эти же так называемые оппозиционеры, несмотря ни на какие вирусы, вывели людей на улицы без каких бы то ни было социальных дистанций.
Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси (1996-2021 гг.):
"Они предпринимали попытки и ранее, может быть, в 2015 году были совсем слабенькими. Через парламент пытались тоже насадить и внедрить своих апологетов мышления, которое они продвигали. Более того, в 2020 году в Беларуси не было из-за ковида даже международных наблюдателей. Мы их просто не пригласили. Ограничений было много, тем не менее определенные наблюдатели все-таки были, и это, прежде всего, представители дипломатических миссий".
Она также вспомнила, как ужасно вели себя те самые международные наблюдатели. Один человек (представитель из Польши) даже был удален председателем участковой комиссией с участка. "Они вообще не видели ни берегов, ни краев. Такой случай произошел впервые в истории наблюдения за выборами в Беларуси", - рассказала она.
Тогда ситуация стала напоминать историю Гонконга, где для раскачивания общества использовали WhatsApp и Telegram. По сути, технология стала гибридом Украины, Гонконга и так называемого "венесуэльского прецедента".
И все это происходило на фоне непростых отношений Беларуси с США, которым наша страна отказала в просьбе фактически вступить в войну с Россией. Для наглядности использовались все те же дешевые, но отработанные на многих странах приемы - цвета и символы, цветы и плакаты, призывы к гражданскому неповиновению. В новейшей истории попытки смещения действующей власти строятся по универсальной схеме.
Чистосердечное признание в том, что так называемая оппозиция готовится не к выборам, а боевому захвату власти, начало декларироваться публично еще в октябре 2019 года - фактически за год до дня президентских выборов.
Оппозиционеры заявляли, что необходимо провести в ближайшее время во всех регионах страны предварительный отбор и подготовку "кандидатов протеста". Организовать протестные акции во всех крупных городах страны. "Доказано, что по всему миру 3,5 % населения выходит на улицы достаточно продолжительный срок, и власть просто начинает рассыпаться. Вот это наш план", - говорили они.
Коварство таких технологий заключается в том, что при поддержке извне всего 3 % крикливого меньшинства в масштабах страны могут быть достаточны для формирования армии мятежа. Примечательно, что годом ранее сообщалось, что якобы оппозиция не способна была собрать на своих митингах даже эти 3 %.
Уличные акции игнорировали даже так называемые "незалежные" СМИ. Однако в преддверии выборов все они выстроились в единую систему. Цель - зарядить людей на свержение власти. Появились новые лица, блогеры и Telegram-каналы, связанные друг с другом. В дни мятежа они стали сетью координации беспорядков.
Основным действующим лицом стала никому не известная фигура - хамоватый блогер Сергей Тихановский. Он появился словно черт из табакерки за год до выборов. Он - политический тамада, который, не стесняясь, часто откровенно нарушая закон, продвигал идею протеста, но только пока медийно.
"Представьте, когда мы зарядим Беларусь уже не к 9 мая, а к 9 августа. Ух, будут выборы какие замечательные", - говорил Тихановский.
Он не скрывал, что мечтает повести Беларусь по катастрофическому пути Украины. Убитая своими же "Небесная сотня" в центре Киева его не смущала и, кажется, даже веселила. Война на Донбассе и тысячи мирных погибших - тем более.
Стартовая точка для картинки у западных пропагандистов называлась "Мы просто мирно погуляем на площади". Пиком должна была стать сакральная жертва - прототип "Небесной сотни". А далее должно было произойти свержение власти неконституционным путем с последующими расправами без суда и следствия.
В Беларуси готовили Майдан. В анонимные Telegram-каналы под радостные аплодисменты инфообслуги Госдепа США в лице якобы независимых белорусских СМИ сливали данные с номерами телефонов и адресами проживания журналистов, учителей, спортсменов, депутатов, силовиков и родных этих людей. Там же была и инструкция-призыв - мол, в каждом обществе найдутся люди, которые знают, что делать в таких случаях. И от светлых и невероятных начали сыпаться угрозы с расправами целым семьям, в том числе и детям. Под ударом были даже члены избирательных комиссий еще с прошлых парламентских выборов. Население подогревали поэтапно.
Сначала создали платформу, где писали, что все население давно против Президента, поэтому будьте готовы к фальсификации выборов. И сразу же таким образом вкладывается мысль о необходимости протестовать, и протестовать не тихо на кухнях, а выйти и это показать. Очень скрытно, мощно, организованно и спланированно качалась годами ситуация.
Ситуация обострилась в период сбора подписей. Один из важнейших элементов мятежа - массовость протестов. Нет, ее в реальной жизни может и не быть, но ее просто нужно и можно показать в виртуальном пространстве, и так при сборе подписей появились пресловутые карусельщики.
Немногочисленным собравшимся показывали куда становиться, чтобы картинка выглядела колоритнее, ведь в кадре должно было быть много людей. Один из любимых фокусов - с очередями: если уже подпись поставлена, нужно перейти в конец очереди. И так весь день. На следующем этапе сбора тоже нужно прийти снова постоять в растянувшейся цепи для массовки.
Вот пример для наглядности.
Так противники власти "собирали" подписи на Комаровском рынке. Женщина стояла в очереди 24 мая 2020 года.
Через пять дней она оказалась там снова. За ней 24 мая стоял мужчина, и вот он снова там уже 31. Вот так группа создавала видимость нескончаемого потока людей. И все для того, чтобы пропагандисты рассказали всей стране, что люди часами стояли, чтобы отдать свою подпись за противника власти.
Все эти приемы являются не чем-то новым и стихийным, возникшим в Беларуси в 2020 году. Мятежники особо не мудрили, ведь все уже было придумано до них их же хозяевами. Инструкции описаны шаг за шагом - как, например, произвести детонацию общества при низкой поддержке "революционеров". Ее можно использовать в любом регионе, где нужно свергнуть неугодную Западу власть. Методичка американца Джина Шарпа - рецепт госпереворотов, состоящий из 198 пунктов.
То, что в 2020-м мятеж шел по сценарию американца, не случайно. Вашингтон - один из главных бенефициаров потенциального конфликта Беларуси и России. Он же заказчик, он же координатор, он же спонсор. В чем фактически признался сам Майк Помпео (бывший госсекретарь США). Он прилетал в Минск, встречался с Президентом, предлагал вступить в антироссийскую коалицию.
Сейчас уже понятно, что Беларусь хотели втянуть в войну с Россией. Но от Лукашенко он получил отказ, расстроился и решил свергнуть Президента Беларуси. Но мятеж провалился, о чем сильно Помпео сожалеет до сих пор. Вот недавние слова бывшего госсекретаря в интервью пранкерам: "У нас не получилось. Грустно, что их оппозиция не смогла взять власть".
Какие еще нужны доказательства, кто был инициатором мятежа в Беларуси?
Провал "беломайдана" и нормализация ситуации в Беларуси. Кто хотел поджечь Беларусь. Кто строчил фейки и как разжигали ненависть белоруса к белорусу. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "Время выбрало нас".