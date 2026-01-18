Лобович: Роль отца в воспитании детей в белорусской семье возрастает

Государство в последние годы сделало много, чтобы дать возможность отцу больше принимать участие в воспитании детей, в развитии своей семьи. И эта тенденция будет продолжаться. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.

Белорусскую семью через 5 лет министр видит молодой, обеспеченной, благополучной, с достатком, который будет позволять расходовать деньги на здравоохранение, на развлечение, развитие своих хобби и тому подобное. "Я уверен, что та политика, которая сегодня у нас в стране проводится, будет этому способствовать. И в этой пятилетке наша стратегия развития семейной демографической политики здесь тоже должна сыграть ключевую роль", - считает глава ведомства.

Отвечая на вопрос, какой стимул важнее в том, чтобы число больших семей росло, материальный или моральный, министр считает, что материальный стимул, материальная часть не должна быть во главе угла. "Это прекрасно, когда ты видишь, как растут твои дети, как они развиваются, как они достигают успехов в тех или иных направлениях", - сказал он.