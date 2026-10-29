Начало масштабных работ по разминированию подъездных путей к Алешкам открыло новую главу в гуманитарной миссии, где отправной точкой для очных контактов и координации сторон стал Гомельский регион.

29 октября в Беларусь прибыли делегации сторон во главе с уполномоченными по правам человека для выстраивания безопасных маршрутов эвакуации.

Сам этот факт в очередной раз подчеркивает суть белорусского характера. Беларусь принимает людей, как настоящий, теплый и родной дом, где искренне готовы помочь каждому, кто оказался в беде.

В аэропорту Гомеля состоялась первая очная встреча российской и украинской делегаций. С первых минут встрече был задан позитивный тон. Представители Москвы и Киева обменялись рукопожатиями и пообщались на ногах. Встреча состоялась с участием белорусской стороны, которая обеспечивает полное и всестороннее сопровождение делегаций, которые участвуют в гуманитарной операции в городе Алешки на херсонском направлении.

Первый ее этап прошел успешно, о чем говорит следующий факт - официальные представители России и Украины вылетели из Гомеля одним бортом.

Минск всегда оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом данных процессов. С другой стороны, а может ли быть иначе? Беларусь - страна, которой доверяют, и страна, на территории которой это показывают многочисленные обмены. Все всегда четко, слаженно и точно без каких-либо утечек информации. Когда мир так хрупок, это важно.