В Минске работает выставка документальной фотографии, посвященная Вьетнаму

Жизнь, традиции и характер народа через искусство фотографии. В столичной галерее "Университет культуры" проходит выставка, посвященная творческой экспедиции во Вьетнам. Белорусский художник Сергей Михалюк представил свой взгляд на азиатскую страну в проекте "Рис и образы Вьетнама: сакральное". На выставке представлено 100 работ – результаты многолетних путешествий фотохудожника: красота пейзажей, повседневная жизнь местных жителей, портреты разных поколений вьетнамцев.

"Их быт полностью определен тем укладом, вокруг которого они живут, а это выращивание риса. Проект называется "Рис и образы Вьетнама: сакральное". Это то, вокруг чего поколение за поколением они сохраняют традиции по возделыванию земли, по выращиванию риса. Они идут возделывать землю, выращивать рис как на праздник - в белых рубашках, хотя можно увидеть в других фотографиях, что они по колено в грязи. Грязевая жижа – это то, как произрастает рис, откуда произрастает рис".