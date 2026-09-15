YouTube заблокировал каналы трех белорусских радиостанций: Radio Kultura BY, "Культура" и "Сталіца".

Прекращен доступ к YouTube-аккаунту - Первый национальный канал Белорусского радио. На канале была 461 тыс. подписчиков, более 400 млн просмотров. Тысячи подписчиков следили за культурными проектами, и этого, видимо, оказалось достаточно для непрошедшей по чьим-то меркам цензуры.

На данных ресурсах, в основном, размещался контент на белорусском языке, посвященный сохранению исторической памяти, национальных традиций, культурного наследия Беларуси.

Первый национальный канал Белорусского радио имел обширную географию, к его контенту обращались зрители более чем из 80 стран. Наибольший интерес проявляла аудитория из России, Украины, Латвии, Литвы, Польши, Казахстана, Германии, США, Узбекистана, Молдовы и других.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"Мы как раз сейчас проводим большую внеэфирную акцию, посвященную Дню народного единства. Очень много было исторического контента. Мы просто рассказывали о тех событиях, которые происходили в нашей стране в 1939 году, какие истоки у нашего праздника, почему мы его отмечаем, в чем сила и смысл единства белорусского народа. И с нами таким образом поступили и расправились. За что нужно было расправляться? За то, что люди хотят просто мирно жить и сохраняют свою историю?"

YouTube заблокировал и канал СТВ прямо во время прямой трансляции. Эфир был посвящен Дню народного единства и вопросам исторической правды. И это дело рук не "алгоритма", ведь он не выбирает момент. Алгоритм не знает, что сейчас в студии говорят о единстве, это делает человек или система, которой человек дал точную команду.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии, глава комитета по связям с диаспорой:

"Они блокируют любую информацию, которая может быть против аргументов того, что делают их СМИ, которые врут, служат одной цели и задачи - очернить Россию, Беларусь и показать их в самом негативном образе. Когда ваш канал показывает и когда люди, желающие убедиться, что происходит, когда они видят, что такое Беларусь, они ошарашены".

Вспомним еще одну массовую зачистку в апреле 2026 года. Один почерк и одна формулировка - "нарушение правил сообщества". Тогда YouTube, позиционирующий себя как "глобальная площадка для видео", примерил роль цифрового палача. За секунды были удалены многолетние аккаунты ОНТ, СТВ и БЕЛТА. При этом на YouTube спокойно живут ролики с переписыванием истории и уроками, как ненавидеть свою страну. Это, видимо, и есть пресловутая "свобода слова".

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