"Время Первого": сотрудничество с Африкой, литовский беспилотник, снятие санкций, подарки Трампу

Новость недели - США сняли санкции с калийной отрасли Беларуси. Очень результативными оказались двухдневные переговоры Александра Лукашенко с американцами. Вообще президентский график сверхнасыщенный: запланировано по несколько мероприятий в день, а сколько помимо этого непубличных! Но оппонентам все неймется. Если несколько часов Лукашенко не было в эфире, не говоря уже про целый день, сразу начинается паника и куча фейков и домыслов.

По возвращении из большой командировки Президент Беларуси окунулся не только в текущую повестку, но и международную - продолжение контактов с Африкой, Южной Америкой… Снова приехали американцы… А впереди Всебелорусское народное собрание, и Александр Лукашенко тотально погружен в его подготовку. Что осталось за кадром, кулуары и инсайды - в проекте "Время Первого".

30 тыс. км позади. Кыргызстан, Мьянма, Оман, Алжир и снова Оман. И вот наконец Президент дома.

Часть пула Первого летала с ним по миру, часть осталась в Минске принимать и монтировать сюжеты.

Все одинаково соскучились по Дворцу Независимости и текущей работе. Впрочем, такие чувства не только у журналистов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Я вам честно скажу, когда улетает Александр Григорьевич, я всегда считаю каждый день, что уж скорее бы он вернулся, потому что для себя какая-то такая защита".

Десять дней Александр Лукашенко отсутствовал в стране. Было много непубличной работы и в большой командировке, и по возвращении из нее. Но некоторые запаниковали: потеряли Президента. Некоторым, наверное, хотелось, чтобы президентская жизнь освещалась в формате реалити. Но нет.

"Формат докладов Президенту - это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время", - отметила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. По ее словам, есть доклады, которые освещаются в СМИ, какие-то даются только тематически - для того, чтобы вся страна слышала и понимала, о чем докладывают Президенту и что в итоге поручает Президент. "И есть доклады, о которых мы не рассказываем широко в средствах массовой информации. Более того, я сразу скажу, что таких докладов у нас гораздо больше, чем тех, которые мы медийно освещаем", - рассказала пресс-секретарь.

Одно из первых публичных мероприятий на неделе - переговоры со спикером парламента Кении. По сути это продолжение командировочной работы - Беларусь укрепляет сотрудничество со странами Африки.

Продовольственная безопасность на континенте - это то, за что в первую очередь благодарят Президента Беларуси африканские лидеры. А еще мы помогли африканцам с медициной, сельским хозяйством. Вместе создаем предприятия и продаем продукцию на других рынках.

"Когда есть план, есть ответственные люди за реализацию тех или иных пунктов этого плана, направлений, тогда будет результат. Словом, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вашей страной", - сказал Александр Лукашенко на встрече со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги.

Потом Президент собрал Совбез.

Когда глава государства находился в Омане, случился инцидент с залетом беспилотника с территории Литвы.

Изначально его траектория предполагала путь через Беларусь, а дальше в Польшу, потом снова в Беларусь и потом в Литву. Если что - готовый дипломатический скандал. Мгновенное поручение Президента расследовать инцидент получили все соответствующие ведомства.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Человек, который запускал беспилотник, также вскрыт по камерам. Идет поиск этого оператора беспилотного летательного средства. То есть по линии спецслужб работа продолжается. Естественно, по дипломатическим каналам руководство Литвы уведомлено. Ответа, по-моему, не последовало. Мы им говорим: хотите найти решение этого вопроса, надо садиться за стол переговоров".

Действия западных соседей Беларуси вообще не поддаются никакой логике. Это театр абсурда с надуманными претензиями.

"Они к психиатру ходят или нет?" - задал вопрос Александр Лукашенко.

Хотя цели понятны: поклянчить у ЕС деньги на якобы защиту от агрессора. Шары с контрабандой Литва так и не показала. Руководству этой страны плевать на своих людей, которые по их же вине после внезапного закрытия границы застряли на территории Беларуси.

"Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200 (ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50 туда залетают) - если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать. Проблему начинают политизировать. Зачем? Неужели повоевать хотят? Нам война не нужна. Уверен, что и литовскому народу тоже война не нужна. Как полякам, латышам и эстонцам. Мы навоевались, хватит уже. Потеряли столько людей. Еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна", - сказал белорусский лидер.

Беларусь неоднократно предлагала Литве сесть за стол переговоров. Соответствующее поручение Президент давал МИД, но в ответ тишина.

"Начинают "мышковать", из-под ковра или из-под плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили". Пожалуйста, берите, но верните нам 20 автомобилей или 17, которые вы украли, пожарные автомобили, которые в Зимбабве поставляли. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт. Поэтому не надо на дурницу тут кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет!" - заверил глава белорусского государства.

Как сказали военные, ситуация напряженная, но контролируемая. Вместе с основным союзником - Россией - делаем все для укрепления общей безопасности.

На вопрос об "Орешнике" министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал: "Это компетенция и прерогатива Президента Республики Беларусь. Ждите Всебелорусское народное собрание, все Президент скажет".

Впрочем, не только об этом мы услышим 18-19 декабря на ВНС. Президент обратится с Посланием к белорусскому народу.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Все понимают остроту момента, понимают важность именно в это время этого выступления Президента, программного, фундаментального выступления".

Всебелорусское народное собрание - это важнейшее для нас политическое мероприятие, за которым будет следить весь мир, добавила она.

На неделе в Беларуси побывал глава Следственного комитета России. Вместе с коллегами он участвовал в международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Совместная работа по расследованию фактов продолжается. Также идет работа и по другим направлениям.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

"У нас как бы границы нет, поэтому многие преступники, совершив преступление в России, очень быстро перемещаются в Беларусь. Либо наоборот. Вот это очень важный пункт сотрудничества. У нас было несколько конкретных уголовных дел, когда люди сели на поезд либо на самолет, улетели в Беларусь, белорусские коллеги быстро их поймали и выдали нам. То есть союзный механизм работает и в плане предварительного расследования".

"Ваш визит в Беларусь я всегда расцениваю как очень важный. И наша с Вами встреча, и Ваш визит ко мне - это не только визит вежливости, как дипломаты говорят. Хотя не без этого. Есть о чем поговорить, обсудить вопросы. Мы с Вами придерживаемся одной линии, одной позиции. У нас никогда не было расхождений при оценке ни внутренних, ни внешних факторов существования России, Беларуси. Поэтому для меня очень важно, что Вы хоть на несколько минут, но заглянете ко мне и мы сможем сверить часы", - сказал Александру Бастрыкину глава государства.

С аудиенцией снова побывал посол Венесуэлы в России. Это уже второй разговор с Президентом за месяц.

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в России:

"Я приехал сюда с поручением поприветствовать Президента и поделиться с ним определенной информацией".

Многие, как обычно, увидели в этом конспирологию. Из-за конфликта США и Венесуэлы идут активные разговоры о том, что якобы Лукашенко собирается предоставить Мадуро политическое убежище в Беларуси.

Президент высказался на этот счет в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Много новостей было после визита американцев. Приехал спецпосланик президента США, отвечающий за Беларусь, - уже хорошо знакомый Джон Коул - вместе с командой.

"Я рад Вас видеть", - сказал Джон Коул при встрече с белорусским лидером.

"Я также", - ответил Президент.

"Джон, я поздравляю тебя с новым назначением (спецпосланником США в Беларуси. - Прим. ред.). Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил на встрече Александр Лукашенко.

Он также дал положительную оценку действиям американского коллеги: "Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями".

"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - добавил Президент, предваряя основной разговор.

Встреча Александра Лукашенко с Джоном Коулом, как обычно, прошла за закрытыми дверями. В таком формате переговоры шли два дня.

Президент Беларуси кое-что подготовил для первой пары США. Он передал подарки со словами: "Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает святого Николая". "Здесь все написано", - сказал Александр Лукашенко, адресуя икону в подарок Трампу, а другой пакет - Мелании.

Стороны снова удалились на переговоры. И потом в холле разговор продолжился на ногах.

Позднее Коул вышел к прессе и озвучил главную новость.

Джон Коул, спецпосланник США:

"США снимают санкции с калия. По мере того как мы будем двигаться по пути нормализации отношений между двумя странами, все больше санкций будет сниматься. Надеюсь, что в будущем мы придем к ситуации, когда санкций не будет вообще".

Конечно, на протяжении двух дней в Минске обсуждались вопросы войны и мира.

Джон Коул:

"Я разговаривал с вашим Президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы наподобие этого. По мере того как мы становимся ближе, больше говорим, больше обмениваемся идеями. Ваш Президент имеет большую историю отношений с президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Но это способ помочь процессу".

На вопрос, возможно ли провести следующие переговоры в Минске, спецпосланник США ответил: "Посмотрим".

В рамках договоренностей с президентом США и по просьбе Трампа Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 граждан. Это представители разных стран, в Беларуси они согласно закону были осуждены за различные преступления: шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Этот жест был сделан и в связи с просьбами других глав государств, и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих ценностей.

Журналисты узнали у Натальи Эйсмонт инсайд: Джон Коул передал для Александра Лукашенко и личное послание от Дональда и Мелании Трамп.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Первая пара Соединенных Штатов Америки благодарит белорусскую сторону и лично Президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации. Отмечают белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме, благодарят за презенты, которые ранее наш Президент передавал Дональду и Мелании, и поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества. Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров".

Проводник в детали белорусско-американских переговоров - дипломат Валентин Рыбаков - присутствовал на всех раундах и в том числе переводил разговор.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:

"Очень часто мне приходилось отвечать на вопрос о том, пытаются ли американцы каким-то образом повлиять на нас в наших взаимоотношениях с Россией. Я могу вас заверить, об этом никогда (я уже на многих переговорах подобных был) не заходила речь, ни разу не было никаких попыток каким-то образом нас с Россией друг другу противопоставить, рассорить и так далее. Нынешняя американская администрация исходит из того, что у нас абсолютно тесные, теплые, дружеские, родственные, союзнические - какие угодно - отношения с Российской Федерацией. И никаких попыток вмешаться в эти взаимоотношения никогда не было. И я думаю, никогда не будет".

В Беларусь приехала и супруга Джона Коула - известная журналистка и телеведущая Грета Ван Састерен. Она записала интервью с Александром Лукашенко. Американский дипломат тоже захотел поприсутствовать на разговоре - поддержать жену.

Почему Президенту Беларуси близко то, что делает Трамп? Когда получится разрешить конфликт в Украине? И что будет, если Президент США отступит. Интервью скоро в эфире! Не пропустите!

